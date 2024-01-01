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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜跨年夜曬女兒慶生照　「吹蠟燭前孩子告訴我辛苦了」

▲▼侯友宜幫女兒慶生。（圖／翻攝臉書）

▲侯友宜幫女兒慶生。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／台北報導

適逢大選，跨年夜不少政治人物行程滿滿，國民黨總統候選人侯友宜仍12月31日特別趕回家，因為這是他大女兒的生日。侯友宜感性的說，在孩子的成長視角中，父親的身影，可能總是忙進忙出，這回準備吹蠟燭前，孩子的心願一如既往，就是希望全家平安健康，孩子也特別告訴他，「爸，辛苦了」，簡單的一句話，但他們彼此都能懂。

侯友宜指出，過去43年公職生涯，他因為忙於公務，幾乎沒有所謂的跨年活動，但每年的12月31日，對他都別具意義，因為，這是我第一個孩子的生日。還記得那時候，醫生告訴他跟太太，孩子的預產期在1月，不過，人算不如天算，當年的最後一天，大女兒就提早來家中報到。

侯友宜表示，他永遠記得，孩子曾開玩笑告訴他，「老爸，是不是我太乖了，才沒有機會讓你煩惱」，雖然語氣輕鬆，但他知道，在父親的角色上，他還能做得更好。隨著孩子長大，忙碌的程度也不亞於父母，但無論如何，每年的這個時候，全家都會儘量聚在一起，吃吃蛋糕、唱唱生日快樂歌，簡簡單單的平常，就很幸福。

侯友宜透露，結束一整天的行程後，他就趕快回到家裡，跟太太、孩子一起度過每年這個時刻。蛋糕上的數字，當然不是實際年齡，但對於他而言，不論孩子多大，都是我心中的女孩，也希望孩子在他面前，永遠能開心當個小女孩。

侯友宜回憶，當年在為大女兒取名時，他以「明天會更好」作為意涵，這就如同每個人的盼望。他要再次祝福每位朋友新年快樂，一起揮別所有不好的過往，讓美好延續，並不斷發生，相信在2024年，等待大家的，將是光明希望的未來。

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