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出門跨年擔心手機沒電？7大省電訣竅讓電池用更久

▲7大省電訣竅讓iPhone用更久。（圖／MacRumors）

▲7大省電訣竅讓iPhone用更久。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

新年快到了，許多人都規劃要來一場跨年派對，想要狂歡到早上，但是手機電量卻不知道能不能撐這麼久，外媒也整理了幾個延長iPhone電池續航力的小訣竅，讓手機可以陪伴用戶到早上。

1.停用觸覺鍵盤回饋

如果用戶已開啟在點擊螢幕按鍵時，提供觸覺回饋的鍵盤選項，可能需要暫時將其關閉，因為它會影響電池續航力。要關閉這項設定，可以在設定中找到聲音觸覺選項，並修改鍵盤的設定。

2.關閉AirDrop共享

當同時持有兩部運行iOS 17的 iPhone ，或運行 iOS 17 的 iPhone 和運行 watchOS 10.1 或更高版本的 Apple Watch 時，iPhone 會啟動近距離的 AirDrop 或聯絡人傳輸協定。如果您不斷觸發此功能，可能會耗盡電池電量，因此，如果您的 iPhone 靠近許多其他 iPhone，並且您一遍又一遍地收到 AirDrop 介面，則應該將其關閉。

▲關閉近距離AirDrop共享更省電。（圖／MacRumors）

▲關閉近距離AirDrop共享更省電。（圖／MacRumors）

3.使用離線地圖

如果預計要去某個地方旅行度過假日，下載蘋果地圖以供離線使用，可以節省一些電量，不過這項功能僅提供運行 iOS 17 或更高版本的 iPhone 上使用。如果要去網路連接較差的地方，離線地圖就能派上用場，可以在不消耗電量的情況下導航。只需確保在訊號不穩定的區域關閉行動網路即可。

▲下載離線地圖可以減少網路連接讀取省電。（圖／MacRumors）

▲下載離線地圖可以減少網路連接讀取省電。（圖／MacRumors）

4. 關閉實時活動

即時活動允許應用程式在鎖定螢幕或動態島中保留持續的通知，這可能會導致明顯的電池消耗。

5.關閉常亮顯示

如果擁有iPhone 14 Pro 或iPhone 15 Pro，即使 iPhone 已鎖定，常亮顯示器也會在鎖定螢幕上顯示時間、桌布、小工具和即時活動。

6.使用專注模式

蘋果的內建「專注」選項可以減少收到的通知數量，而通知越少，代表應用程式喚醒顯示器並導致電池耗盡的機會就越少。

7. 使用低功耗模式

打開低功耗模式無需進行大量設置，可以從控制中心、設定應用程式的電池部分或使用Siri來開啟。低功耗模式可減少背景活動、在不活動後更快關閉顯示器、限制顯示更新率、限制電子郵件擷取、減少視覺效果等等，因此延長電池的使用時間。

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