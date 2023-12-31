iPhone 16渲染圖曝光　大陸網友熱議「致敬榮耀千元機？」

▲iPhone 16鏡頭傳出有兩種版本。（圖／MacRumors）



記者廖婕妤／台北報導

iPhone 16預計將在2024年9月問世，不過已有許多爆料傳出，就連渲染圖也流出，引起許多網友討論，據渲染圖顯示，其中一款iPhone 16背面的相機鏡頭模組設計方案，與榮耀Play6T Pro非常相似而引發討論。

綜合外電報導，iPhone 16螢幕延續動態島設計，其中一款渲染圖顯示，iPhone 16背面左上角配備了雙鏡頭，且被包覆在一個橢圓形黑框內，周圍則是一個圓角矩形的大鏡頭模組，回到與iPhone X類似的鏡頭佈局方式。

不過，還有另一款渲染圖顯示的相機模組設計方案，左上角有兩顆大大的鏡頭垂直排列，就與iPhone 11及iPhone 12的鏡頭佈局相似，卻被大陸網友指說與榮耀千元機Play6T Pro非常相似，眼尖的網友提出質疑，也引起另一波論戰。

▲榮耀千元機Play6T Pro。（圖／取自榮耀官網）



▲iPhone 11。（圖／取自蘋果）



此外，iPhone 16傳出仍不會有觸覺按鍵，並跟進iPhone 15取消靜音開關，改為操作按鈕，且將在右側新增電容式拍照按鈕，讓果粉自拍更便利。