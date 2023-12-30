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想跳過iPhone 16？　外媒盤點17系列五大升級亮點

▲iPhone 16 Pro更新一次看。（圖／MacRumors）

▲iPhone 16 Pro。（圖／MacRumors）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒MacRumors報導，蘋果的iPhone開發路線圖貫穿未來幾年，並且不斷與供應商同時開發多款iPhone型號，後年將推出的iPhone 17系列也不例外，MacRumors也表示，如果用戶想直接跳過16，那iPhone 17將可能有5大亮點。

1.更大的螢幕

據傳明年的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 的螢幕尺寸將變得更大，分別從 6.12 吋和 6.69 吋增加到 6.27 吋和 6.86 吋。隨著 2025 年的 iPhone 17 和 iPhone 17 Plus，蘋果預計還將為其兩款標準 iPhone 機型帶來更大的 6.27 吋和 6.86 吋顯示器尺寸。因此，預計整個 iPhone 17 系列將採用 19.6:9 的更高長寬比，這表明這些手機將略高，而不是更寬。

2.120Hz ProMotion（常亮顯示）

蘋果計劃在 2025 年將ProMotion擴展到其標準型號，使它們能夠在必要時提升至 120Hz 更新率，以實現更流暢的滾動和視訊內容。值得注意的是，ProMotion 還將使iPhone 17 和iPhone 17 Plus 上的顯示器能夠降低至低至1Hz的更省電的刷新率，從而實現常亮螢幕，可以顯示鎖定螢幕的時鐘、通知和壁紙，即使設備鎖定時也是如此。

3.螢幕下Face ID

iPhone 17 Pro預計將成為第一款採用面板下 Face ID 技術的 iPhone。螢幕下 Face ID 技術的唯一外部指示可能是前置相機的圓形切口。這可能是蘋果最後一款配備前置鏡頭圓形切口的高階機型。預計蘋果將在 2027年的「Pro」iPhone 機型中採用螢幕下相機，以實現真正的「全螢幕」外觀。

4.蘋果設計的Wi-Fi 7晶片

蘋果的高階機型預計將首次配備蘋果設計的 Wi-Fi 7 晶片。Wi-Fi 7 支援將允許「Pro」型號透過支援的路由器同時透過 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 頻段發送和接收數據，從而實現更快的 Wi-Fi 速度、更低的延遲和更可靠的連接。Wi-Fi 晶片也將使蘋果進一步減少對高通等外部供應商的依賴，高通目前為蘋果提供 iPhone 的 Wi-Fi 和藍牙組合晶片。

5. 48MP長焦鏡頭

蘋果最大的高階裝置上升級的 4800 萬像素長焦鏡頭預計將針對與即將推出的Vision Pro 耳機配合使用進行優化，該耳機將於2024 年初在美國發布。這將使2025 年的「Pro Max」成為首款配備完全由4800 萬像素鏡頭組成的後置相機系統的iPhone，使其能夠捕捉更多攝影細節。

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