義大999秒煙火精彩視覺饗宴　6大觀賞區曝！23時禁汽機車入城

▲義大世界999秒精彩跨年煙火秀即將登場。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

迎接2024！義大世界跨年煙火秀「紫耀義大 義享歡樂」即將在1日凌晨0點施放999秒大型藝術煙火，將是一場夢幻視覺饗宴，屆時《ETtoday新聞雲》也將全程為您直播。

義大世界跨年煙火秀邁入第15年，每年吸引數萬人共襄盛舉。今年999秒煙火秀分為四大篇章，煙火融入各種主題式設計，開場將以單發煙火搭配高規格精密設計，打造超廣角「巨型飛字煙火」；還有獨家的「展翅煙火」，如同巨大的鳳凰展翅飛翔，激勵人心；以及「幻象變色煙火」，綺麗繽紛的色彩讓人著迷。

▲▼義大世界跨年999秒煙火秀分為四大篇章，煙火融入各種主題式設計。（圖／義大世界提供）

義大世界跨年煙火年年創新，999秒展演精緻且夢幻，此次更特別打造「黃金瀑布」，煙火從天傾瀉而下，金碧輝煌、耀眼奪目；或是「空中芭蕾」，躍動的煙花彷彿芭蕾仙子於夜空中翩翩起舞，華麗走位，唯美浪漫。還有「大型跑動式煙火」、「閃類煙火」、「造型煙火」等，陪大家渡過一個美不勝收的跨年夜。

義大世界推薦「義守大學六大觀賞區」位置絕佳

義大世界跨年煙火將於大草坪區施放，推薦民眾於義守大學觀看，校內地勢較高的平台，只要避開遮蔽物，視野就非常好，特別推薦校內六大觀賞點，尤其是綜合教學大樓前的百階梯，每年人潮最多最受歡迎。

1. 綜合教學大樓前

2. 科技大樓前平台

3. 理工大樓前、

4. 體育館活動中心前

5. 學生宿舍前草皮

6. 大門旁草皮

▲6大最佳觀賞區都位於義守大學內。（圖／義大世界提供）

義大世界跨年煙火秀每年都吸引萬人到場，周邊道路將實施交通管制。範圍包含仁武區澄觀路/水管路口(仁武交流道)、義大二路/水管路口、義大二路/學城路口、186甲線/嘉保路口、186澄觀/仁林路口、186甲線大樹平安橋、水管路/仁林路口等7個管制點，並實施分階段分流交通管制措施。

在進場管制方面，晚間11點起將全面禁制汽機車入城（可出城）。 散場管制部分，1日凌晨0時起至1時20分止，僅開放「機車及接駁車」出城，呼籲駕駛汽車前往者耐心等候至第二階段1時20分後出城。為確保交通順暢，現場實施交通管制時間將視車流情況機動調整，請民眾隨時收聽警察廣播電台，瞭解最新交通路況。

義大世界也規劃接駁車，供入出城遊客免費搭乘。因應入場時段，於12月31日在仁武區水管路的「全聯仁武水管店」門口設立接駁點至晚間11時；另外於「仁武高中校內」、「民營全晟停車場」設立臨時停車場；散場時則可運用義守大學旁「戶外第一停車場」返回前兩處接駁點。