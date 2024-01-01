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新竹跨年演唱會「吊臂攝影機」突掉落　6人遭砸傷送醫

▲▼新竹跨年晚會。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲新竹跨年演唱會「吊臂攝影機」突掉落，砸中6人緊急送醫。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹縣、市2023年12月31日晚間合辦「2024大新竹跨年演唱會」，沒想到31日晚間9時45分疑似風勢太強，會場內一架吊臂攝影機被突然掉落，導致下方正在觀賞演唱會的6位民眾（5女1男）受傷送醫。

救護人員表示，事件發生後，其中1名傷者自行就醫，另外5名由救護車送醫，所幸6人都是輕傷，經醫生包紮治療後均無大礙，至於事故發生的詳細原因，待主辦單位與警方調查釐清。

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