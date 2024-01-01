新竹跨年演唱會「吊臂攝影機」突掉落　6人遭砸傷送醫

2024年已經到來，許多民眾跨年結束後，準備搭車返家，台北捷運市政府站也湧現了驚人的人潮。為了避免民眾久候不耐，北捷再次出動了「潮天團」，在各個入口唱歌給民眾們聽，並且一邊疏散人潮，現場畫面也隨之曝光。