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北捷跨年人潮爆炸！「潮天團」出動開唱　驚人疏運畫面曝

記者柯振中／綜合報導

2024年已經到來，許多民眾跨年結束後，準備搭車返家，台北捷運市政府站也湧現了驚人的人潮。為了避免民眾久候不耐，北捷再次出動了「潮天團」，在各個入口唱歌給民眾們聽，並且一邊疏散人潮，現場畫面也隨之曝光。

台北跨年活動吸引許多人到場，截至晚間11點為止，北捷一共疏運了194萬人次，與去年同期的運量相比，增加了約15.5萬人次。

▼與去年相比，今年同期人潮成長了15.5萬人次。（圖／攝影中心攝）

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▲▼北捷跨年跨年人潮爆炸，潮天團開唱。（圖／攝影中心攝）

為了迎接跨年的疏運人潮，台北捷運今年也啟動了42小時不收班的營運服務，並且派出「潮天團」，在捷運站的各個入口歡唱，避免民眾久候不耐。

從影片當中可以看見，有許多人潮在捷運站入口聚集，也能夠看見裡面塞滿了人潮，而「潮天團」的成員們則是拿著麥克風、站在看台上歡唱，也有許多工作人員在場維持秩序，雖然擁擠，但也十分歡樂。

▼潮天團為了避免民眾久候不耐，在各個出入口開唱、炒熱氣氛，還會發放神秘禮物。（圖／攝影中心攝）

▲▼北捷跨年跨年人潮爆炸，潮天團開唱。（圖／攝影中心攝）

此次潮天團分駐多站，北捷的市政府站、台北101／世貿站、象山站及國父紀念館站等站點，共7個出入口都能看見，除了演唱以外，還會講笑話來炒熱氣氛，並發放神秘小禮物，減緩民眾等候的焦躁情緒。北捷也對此呼籲，民眾務必遵從工作人員的引導，留意管制狀況，避免發生意外。

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