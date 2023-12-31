直擊／跨年不怕餓！2大超商開設「行動攤位」　爽吃現烤點心、滷味

▲天還沒黑，信義區已湧現大批跨年人潮。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

今（31）日跨年碰上周末，各地湧現大批出遊人潮，尤其是台北跨年一級戰區信義區，天還沒黑就已經擠滿人潮，對此，信義區周邊各大超商也做好備戰工作，7-11、全家皆擺設「行動攤位」，販售熱飲、現煮滷味、暖暖包、烤香腸、零食等豐富品項，方便民眾買好買滿，跨年之餘也不怕肚子餓。

備戰跨年人潮，7-11各地重點熱點區域約上百間門市增加5倍以上備貨量、動員超過4倍以上人力，而7-11更在信義區微風南山前方、101對面（幾米公車旁）、仁信門市等地開設「行動攤位」，提供熱罐機、咖啡、啤酒、現煮滷味、關東煮、烤地瓜、熱狗、暖暖包、雨衣等品項，貨量非常充足，絕對能讓民眾買好買滿。

▲7-11在信義區擺設行動攤位，販售熱飲、飲料、零食、現煮滷味、咖啡等品項。



▲天氣冷，7-11現煮滷味備料滿滿。



▲7-11行動攤位還有販售熱狗堡、玉米濃湯、烤地瓜等熱食。



信義區周邊「全家建鑫門市」也在店外設立行動攤位，販售咖啡、現烤點心／炸物、熱飲、南洋酸辣燙、鼎王麻辣蛋、啤酒等商品，其中，現烤點心／炸物品項非常豐富，有葡式千層蛋撻、黃金翅包飯、日式雞肉串、熱狗棒等、烤香腸等通通一次滿足；不僅如此，門市內的水、茶飲也放滿滿，備貨量充足，收銀機也特別增設至15台。

▲全家建鑫門市店外也有擺設行動攤位。

▲現烤點心／炸物品項超豐富。

▲還有鼎王麻辣蛋、南洋酸辣燙等熱食。

▲全家建鑫門市店外行動攤位還有賣烤香腸。