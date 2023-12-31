侯友宜稱當選成立體育及青年發展部　學者讚：台成民主國家典範

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜承諾，若當選未來將推動侯康貸青年購屋免頭款，由政府做後盾幫助年輕族群，未來也會在當選總統一年內成立「體育及青年發展部」，增加預算編列，擴充專業人力，讓青年事務以及體育發展，可以透過跨部會的合作和中央的政策指引，成為台灣的重要發展方向。清大兼任助理教授何志勇則肯定，侯友宜將體育及青年發展部的人事編制彈性化，讓更多年輕人和體育專業人士能實際參與政府政策形成過程和施行，落實政府施政以「使用者友善」為目的。

侯友宜指出，現在年輕⼈買不起房，是因為頭期款都存不到，⼗年以後，房價又不知道漲多少，現在的新青安貸款沒有年齡限制、沒有排富、沒有首購、沒有限制轉售等缺失，侯康貸有5⼤條件，包含40歲以下青年⼈且無信用重⼤瑕疵者，及排富、限首購、轉售限制（閉鎖期最⾼⼗年）、⼀⽣⼀次等規定。

國小曾經是棒球隊捕手的侯友宜，在受訪時也提到了體育發展對於國家的重要。他強調，為了讓台灣的體育專業人才，包括運動員、教練、以及運動產業，能有更完整的規劃和長遠發展，承諾會在當選總統一年內，成立「體育及青年發展部」。

侯友宜說，他不只是將目前的體育署升格，更會結合目前分屬不同部會間的青年事務工作，提高到部會層級，增加預算編列，擴充專業人力，讓青年事務以及體育發展，可以透過跨部會的合作和中央的政策指引，成為台灣的重要發展方向。

何志勇對此表示，體育是台灣展現「軟實力」的重要渠道，有助中華民國在國際參與受限的困境下，對外展現綜合國力，塑造台灣成為一個不只有半導體產業、更是內涵豐富的品牌（branding）。譬如日本棒球在國際重要賽事上屢創佳績，連美國人都會誤以為棒球是日本人發明的，讓美、日就此「平起平坐」，正式日本體育軟實力的成就，值得台灣借鏡。

何志勇說，就國內層面而言，單向體育協會發展及國家隊組訓、職業運動賦稅優惠和永續發展，甚至基層教練的工作薪資保障以及與其息息相關相關的小選手如何獲得健全受訓等議題，往往都涉及跨部會和中央地方的合作，體育署升格後，將有更多的資源和人力，以及政策協調影響力，都會是有助解決眼前問題的最佳途徑。畢竟唯有國內體育環境提升，才是累積台灣在國際賽勝出能力的基石。

何志勇指出，2025年台灣將邁入超高齡社會，1/4 人口達65歲以上，從國家未來發展的角度上來看，年輕人的角色更加吃重，政府必須盡全力協助年輕人解決切身的問題，往往這些問題過去也都是散佈在各部會的權責之下，光光就青年創業，可以申請政府補助的窗口就有好幾個不同單位，常令人眼花撩亂，而不知所措。

何智勇強調，青年工作升格後，最大的便利就是讓年輕人有單一窗口來申請獲得政府協助，政府也有單一權責的部會來整合政府資源，令施政更有效率。美國和澳洲政府分別有為青年資源整合的政府平台和部級政府單位。

「無論是基層體育選手和教練或是年輕人的需求就是政府相關施政工作的核心！」何志勇也期待，侯友宜當選總統後，能將體育及青年發展部的人事編制彈性化，讓更多年輕人和體育專業人士能實際參與政府政策形成過程和施行，落實政府施政以「使用者友善」為目的，打造台灣成為新興民主國家的典範。