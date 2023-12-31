民調只差個位數！竹縣立委激戰「藍黃對決」　王婉諭拚翻轉

▲林思銘、王婉諭、曾聖凱（由左至右）。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

立委選舉倒數13天，新竹縣第二選區現任國民黨立委林思銘力拚連任，面對出身學界的民進黨立委候選人曾聖凱、時代力量不分區立委王婉諭挑戰，據掌握，時代力量12月初內部民調顯示，王婉諭的支持度勝過曾聖凱，以18.3%緊咬林思銘的26.8%，起步相對較晚的曾聖凱僅獲11.1%，排名墊底。

新竹縣第二選區範圍包含竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉與竹北市東區，受惠竹科發展，近年竹北人口爆發增長，加上竹東「外五里」地區發展快速，使得原本藍營鐵票倉的傳統選民結構鬆動。

上屆立委選舉，林思銘以在地資深議員之姿，獲得5.8萬多票（36.17%）成功挺進國會，與第二名的民進黨候選人鄭朝方（34.62%）得票只差2500票，但當時還有悟覺妙天禪師成立的國會政黨聯盟候選人邱靖雅（14.18％）、民眾黨候選人林碩彥（11.05％）分票。

本屆立委選戰，林思銘積極爭取連任，面臨曾任竹科研發工程師的時代力量黨主席王婉諭挑戰，民進黨則派出政治素人曾聖凱，由於曾參選起步較晚、知名度處於劣勢，使該選區呈現罕見「藍黃互鬥」氛圍。

地方人士透露，該區竹北、竹東、寶山等地都有竹科外溢人口，選民結構變得相對年輕，除此之外，因為外來人口多，且多為高社經地位的科技人，使「第三勢力」在此獲得發展優勢。也有其他地方人士稱，國民黨雖然在新竹縣執政多年，但這幾年基礎流失快速，泛綠陣營在竹縣並非毫無機會。

《ETtoday新聞雲》掌握時力內部民調資料，其曾於12月初委託「樂水智妍調查研究中心」進行全市話民調，調查時間從12月6日至12月9日，樣本數1072份，抽樣誤差不超過正負3.05％，結果顯示，林思銘獲得26.8%支持度維持領先，王婉諭則以18.3%緊追在後，至於曾聖凱則僅有11.1%，落居最後。

地方人士表示，這份民調與其他民調趨勢一致，曾聖凱雖坐擁執政黨資源，卻因為中央執政包袱，加上個人知名度不足，起跑時間又晚，因此民調始終低靡，相對地，王婉諭因為個人高知名度，加上投入選舉時間較長，從一開始就緊追林思銘不放，穩居第二。

地方人士也分析，王婉諭因為個人的科技業背景，加上兒少形象鮮明，過去半年在選戰中強打教育、兒少、交通等改革政績，對於竹科年輕家庭吸引力強，讓她在竹北和竹東外五里都獲得高度支持，持續威脅林思銘的領先地位。最近一個月內，林思銘接連陷入「反對監管雲」與「農地違建」等負面爭議，加上藍白合失利，導致林聲勢下挫。

對於這份民調，王婉諭受訪說明，10月QuickseeK民調中心手機加市話的公開民調顯示，她位居第二、仍落後林思銘雙位數，但經過這兩個月來的衝刺，即便是市話民調也已經進入個位數差距，顯示雙方差距持續縮小中。

王婉諭表示，近期林思銘負面新聞纏身，又無法拿出政績，明顯感受到地方對於交通、教育問題的民怨四起，相信翻轉的契機就在眼前。她強調，上一次新竹縣第二選區其實只差一點就翻轉成功，這一次絕不能讓國民黨繼續耽誤新竹縣發展，呼籲選民集中選票，要選就選最好的，讓新竹縣能夠徹底改變。

本文引述民調內容，調查對象為戶籍在新竹縣第二選區、年滿20歲以上的成年人，抽樣方式採中華電信家用電話電腦資料庫為抽樣清冊，為避免未登記電話碼之家戶無法受訪之偏誤，抽出之號碼再進行末兩碼隨機，減少樣本涵蓋率不足的問題。

調查方式為家戶市內電話訪問，並以電腦輔助電話訪問系統進行訪問過程的記錄與操作，調查時間為2023年12月6日至12月9日晚上6點至晚上10點，完成樣本數1072份，以95％信賴區間估計，最大抽樣誤差不超過3.05%，最後依照性別、年齡、鄉鎮市等3個變數，以多變數反覆加權（RAKING）方式進行加權，使樣本與母體一致。