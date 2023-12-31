2023最後激戰！趙少康、高虹安中和助選藍白　吳崢隔街拜票拚場

▲新北第8選區的吳崢、邱臣遠、張智倫在2023年的最後一天也積極拚選票。（組圖／翻攝自IG、Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

今天是2023年的最後一天，新北市第八選區（中和）的立委候選人也紛紛抓緊黃金時間拜票。民眾黨的邱臣遠請來了新竹市長高虹安輔選，國民黨的張智倫則請到國民黨副總統候選人趙少康陪同車隊掃街拜票，而民進黨的吳崢也在附近街口拜票，較勁意味十分濃厚。

邱臣遠在Facebook指出，他與高虹安過去曾是立法院的同事，也是彼此的好戰友，這次很感謝高虹安北上中和與他合體車掃，2人不僅在過程中展現好默契、好交情，而且高虹安這位「風城市長」的相挺也象徵著中和「要起風了」。

請到國民黨副總統候選人趙少康陪同掃街的張智倫，31日也在Facebook感謝趙少康的到來，讓2023年的最後一天更加璀璨，也讓他與團隊對未來充滿期待。與此同時，沿路無數為張智倫搖旗吶喊、給予友善微笑的熱情支持者，也讓張智倫感受到了前進的動力，也期許大家新的一年要共同努力，為中和打造更美好的一年。

即使面對趙少康和高虹安兩大助選力量，民進黨的吳崢也不甘示弱，在隔一條街的路口親自拜票，與另外兩黨較勁的意味十分濃厚，而他31日也在Facebook公佈第7波政見，再次強調他最關心的在地願景，希望從聯外道路、交通品質改善、水資源水環境、捷運輕軌、都市計畫、城市產業發展與轉型各個方面，為市民爭取權益福祉，讓中和更進步。