　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2023最後激戰！趙少康、高虹安中和助選藍白　吳崢隔街拜票拚場

▲▼新北第8選區的吳崢、邱臣遠、張智倫。（組圖／翻攝自IG、Facebook）

▲新北第8選區的吳崢、邱臣遠、張智倫在2023年的最後一天也積極拚選票。（組圖／翻攝自IG、Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

今天是2023年的最後一天，新北市第八選區（中和）的立委候選人也紛紛抓緊黃金時間拜票。民眾黨的邱臣遠請來了新竹市長高虹安輔選，國民黨的張智倫則請到國民黨副總統候選人趙少康陪同車隊掃街拜票，而民進黨的吳崢也在附近街口拜票，較勁意味十分濃厚。

邱臣遠在Facebook指出，他與高虹安過去曾是立法院的同事，也是彼此的好戰友，這次很感謝高虹安北上中和與他合體車掃，2人不僅在過程中展現好默契、好交情，而且高虹安這位「風城市長」的相挺也象徵著中和「要起風了」。

請到國民黨副總統候選人趙少康陪同掃街的張智倫，31日也在Facebook感謝趙少康的到來，讓2023年的最後一天更加璀璨，也讓他與團隊對未來充滿期待。與此同時，沿路無數為張智倫搖旗吶喊、給予友善微笑的熱情支持者，也讓張智倫感受到了前進的動力，也期許大家新的一年要共同努力，為中和打造更美好的一年。

即使面對趙少康和高虹安兩大助選力量，民進黨的吳崢也不甘示弱，在隔一條街的路口親自拜票，與另外兩黨較勁的意味十分濃厚，而他31日也在Facebook公佈第7波政見，再次強調他最關心的在地願景，希望從聯外道路、交通品質改善、水資源水環境、捷運輕軌、都市計畫、城市產業發展與轉型各個方面，為市民爭取權益福祉，讓中和更進步。

ET快訊
女騎士搶快左轉...擊落斑馬線上行人！驚悚畫面曝光
沒穿內衣看電影　舞蹈系嫩妹遭強吻胸部
消防員2兒1死1傷　父悲慟：不希望尚樺優秀
台鋼擴編選秀　2人獲加薪
備戰跨年人潮！　信義區超商拆門了
Jessi提前現身台中彩排！　親切問候粉絲：我來了
發票中1000元　1動作錯了不能領
「消防測試」趕住客回房　大火燒死4人！老闆下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調只差個位數！竹縣立委激戰「藍黃對決」　王婉諭拚翻轉

酸賴清德「爬出坑又掉另個坑」　柯文哲：我猜蔡英文應氣到快吃普拿疼

侯友宜稱當選成立體育及青年發展部　學者讚：台成民主國家典範

「只有藍白還在爭取搖擺選民」　學者分析2024決勝關鍵

2023最後激戰！趙少康、高虹安中和助選藍白　吳崢隔街拜票拚場

2005奪槍殺警死囚仍未伏法　侯友宜：當選後該執行就執行

黃捷合體陳柏惟掃市場！婆媽熱情搶合照　陳美雅找群星獻唱拚場

泰勒絲會到大巨蛋開唱？　李四川曝明年1／8與美方開會

拜票走進大街小巷「不只是選舉」　洪佳君感動：共同成長的旅程

品油師氾濫　國際橄欖理事會認證「油評師」執照登場！1年僅10張

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

民調只差個位數！竹縣立委激戰「藍黃對決」　王婉諭拚翻轉

酸賴清德「爬出坑又掉另個坑」　柯文哲：我猜蔡英文應氣到快吃普拿疼

侯友宜稱當選成立體育及青年發展部　學者讚：台成民主國家典範

「只有藍白還在爭取搖擺選民」　學者分析2024決勝關鍵

2023最後激戰！趙少康、高虹安中和助選藍白　吳崢隔街拜票拚場

2005奪槍殺警死囚仍未伏法　侯友宜：當選後該執行就執行

黃捷合體陳柏惟掃市場！婆媽熱情搶合照　陳美雅找群星獻唱拚場

泰勒絲會到大巨蛋開唱？　李四川曝明年1／8與美方開會

拜票走進大街小巷「不只是選舉」　洪佳君感動：共同成長的旅程

品油師氾濫　國際橄欖理事會認證「油評師」執照登場！1年僅10張

金融時報2024全球預測：台灣選總統不會惹中國攻擊、X將破產

FIFTY FIFTY前3成員近況曝光！　「尋找新公司中」被網笑：誰會收

瘋跨年膀胱快爆了？「吃4類食物」會更想尿尿

Rosé為3500元SAINT LAURENT水壺找到新出路！做餅乾當擀麵棍剛剛好

民調只差個位數！竹縣立委激戰「藍黃對決」　王婉諭拚翻轉

猴子拆車牌「翹孤輪」　隊友拍下貼網炫耀…重罰4萬6800再送辦

酸賴清德「爬出坑又掉另個坑」　柯文哲：我猜蔡英文應氣到快吃普拿疼

貓窩擺滿沙發「喵喵只肯睡紙箱」　收走箱子結局看傻奴才：不識貨

毛毛你在哪／大黃狗站起150公分　高雄鳳山走失半年爸每天找

從小被逼「太瘦了吃多一點」　她免疫系統崩潰⋯從食物找回愛自己

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

政治熱門新聞

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

即／施明德裝葉克膜　游盈隆求捐血小板

民眾黨幹部宣布退黨！劉韋巡痛批黨內雙標

賴清德：公開高端合約符合社會公義

ET民調／總統辯論會後「藍綠陷膠著」　賴蕭、侯康僅差2個百分點

「侯友宜辯論表現是藍營大加分」　學者曝這點得分最多

外送員女兒背景曝光！調酒師轉戰立委

獲封「辯論王」　扁嘆：誰會以辯論結果投票？

綠白合？柯文哲市長室主任力挺許淑華　讚問政犀利、能解決問題

奪槍殺警死囚未伏法　侯友宜：當選後該執行就執行

趙少康嗆王義川「算什麼東西？」　要媒體拿賴、柯議題問他

泰勒絲會到大巨蛋開唱？　李四川曝明年1／8與美方開會

陳其邁陪蘇巧慧掃街颳「邁邁旋風」！　蘇貞昌也驚嘆：竟颳到雙北

「北投輕行旅」遭註銷旅業登記仍營業　觀傳局：依法開罰、勒令歇業

更多熱門

相關新聞

黃捷合體陳柏惟掃市場　陳美雅找群星獻唱

黃捷合體陳柏惟掃市場　陳美雅找群星獻唱

民進黨高雄第六選區立委候選人黃捷，今（31）日與3Q陳柏惟、黃敬雅在鹽埕大舞台市場掃街，許多攤商看見陳柏惟都驚喜表示「本人好帥餒」、「3Q我的偶像！」，也有熱情大姐直接上前摟腰喊「陳柏惟過來啦」，熱情舉動引發現場一陣歡笑。

陳其邁陪蔡易餘車掃　籲投給帶動嘉義進步的立委

陳其邁陪蔡易餘車掃　籲投給帶動嘉義進步的立委

泰勒絲會到大巨蛋開唱？　李四川曝明年1／8與美方開會

泰勒絲會到大巨蛋開唱？　李四川曝明年1／8與美方開會

民進黨「護國海鯤號」挺蔡易餘

民進黨「護國海鯤號」挺蔡易餘

不只是選舉　洪佳君：共同成長的旅程

不只是選舉　洪佳君：共同成長的旅程

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024新北市立委吳崢邱臣遠張智倫

讀者迴響

熱門新聞

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

修法慢！小商人出學費送「乾哥」進名校

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

「19歲沒學歷」月賺9萬4　工作超拚曝光！全場看呆

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

16親戚喝喜酒遇雷擊慘死　滿屋屍體婚禮變葬禮

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

快訊／《蝙蝠俠》男星湯姆威金森猝逝！「家中突斷氣」

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面