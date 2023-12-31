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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸賴清德「爬出坑又掉另個坑」　柯文哲：我猜蔡英文應氣到快吃普拿疼

▲柯文哲出席台灣民眾黨 《歲末年終記者會》。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席台灣民眾黨 《歲末年終記者會》。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／新北報導

民進黨總統候選人賴清德30日於辯論會稱「把中華民國當作是兩岸的護國神山，到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」當場被民眾黨總統候選人柯文哲批評，而賴隨後稱是口誤漏講《憲法》兩字。柯文哲31日再批，這是爬出一個坑再掉出另一個坑，若講了《憲法》跟前一句有差嗎？

柯文哲31日下午3時於新莊競總召開記者會，柯致詞時表示，今天是2023最後一天，相信大家要準備去跨年了，過了今晚就是2024的第一天了，在這地方祝福大家新年快樂，而今天要說的題目叫「昨天與明天」，先看看昨天的電視辯論會，大概超過600萬人收看，顯然大家也是很關心。

柯文哲提及，關於賴清德的發言「把中華民國當作是兩岸的護國神山，到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」自己當場就有跟賴清德講說，綠營名嘴大概今晚都要忙著替賴拗這句話，結果賴在辯論會後記者會說是「口誤」、要講中華民國《憲法》，「這下更糟糕了，這個叫做爬出一個坑，再掉進另一個坑。」

柯文哲指出，若賴是要說「把中華民國《憲法》當作是兩岸的護國神山，到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」言論，「你覺得跟前一句有差嗎？」賴清德說自己曾經口誤，好吧！那就給賴清德時間解釋，結果變成這樣。

柯文哲稱，且同一場辯論中，賴清德又說「兩岸互不隸屬就是台獨」，「我猜啦，昨天蔡英文總統應該氣到快要吃Panadol（普拿疼），因為這很難拗，我相信他應該已經接到AIT電話了。」

柯文哲酸說，自己在過去2個月中，詢問過賴清德至少10次「你說你是務實的台獨工作者，然後在美國政府明白表示不支持台獨狀況下，如何務實推動台獨」題目，但「這種重要的題目，你怎麼會沒準備？這實在是太大意了，這是一個國家的問題，就是說當國家面對重大議題時，「你有那麼多幕僚，怎麼會沒準備？而且這是必考題，就像是老師已宣布明天期末考題目是什麼，且兩個月前就跟你講，你竟然不準備？我覺得這太輕忽了，對國家重要議題應該做好準備。」

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