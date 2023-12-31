黃捷合體陳柏惟掃市場！婆媽熱情搶合照　陳美雅找群星獻唱拚場

▲黃捷找陳柏惟合體掃市場。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄第六選區立委候選人黃捷，今（31）日與3Q陳柏惟、黃敬雅在鹽埕大舞台市場掃街，許多攤商看見陳柏惟都驚喜表示「本人好帥餒」、「3Q我的偶像！」，也有熱情大姐直接上前摟腰喊「陳柏惟過來啦」，熱情舉動引發現場一陣歡笑。

黃捷今天與陳柏惟合體現身市場，民眾反應超熱烈，甚至遇到民眾從奧地利、美國回國，專程回來投給黃捷，讓黃捷直呼超感動。陳柏惟沿路也不停跟大家拜託：「2號黃捷拜託要支持」，不少攤販看見黃捷也心疼說「你怎麼變這麼瘦」、「真的有拚」、「你來四次了」。

▲▼黃捷與陳柏惟、黃敬雅合體掃市場。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷表示，今天邀請自己的好兄弟好姐妹，陳柏惟與黃敬雅一起掃街，是因為他們都是台灣隊，對台灣有理念，而且他們三個都是高雄出生長大的高雄子弟，尤其陳柏惟就在鹽埕唸書長大，這裡的大街小巷都有他們的成長記憶。

黃捷說，感謝他們特地回鄉輔選，希望集眾人之力，一起守住這席，呼籲不論有住在高雄的親朋好友，或是在外縣市的高雄孩子，都要拜託1月13日務必返鄉投票，用手中的選票，決定高雄的未來。

最後倒數關鍵，國民黨高雄市第六選區立委候選人陳美雅，昨天下午則是在苓雅區安瀾宮舉辨群星音樂會，以精采美妙歌聲力挺陳美雅進入立法院。

▲陳美雅找群星獻唱力挺。（圖／記者賴文萱翻攝）

這場挺美雅群星音樂會由榮獲金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎的資深主持人田文仲，因認同陳美雅在問政上的認真表現，特別邀集北部多位著名歌星南下高雄，以音樂會演唱大家耳熟能詳的經典歌曲，用歌聲力挺陳美雅進軍立法院，為民眾發聲，爭取各項建設，監督政府施政。

參與群星音樂會的演唱歌星，包括台語歌后方怡萍、民歌王子王瑞瑜、偶像歌手于台煙、百變歌后劉明珠、女包公王海波、百萬哥哥陳昭瑋等人，並由我愛紅娘節目主持人田文仲親自主持。

台灣國寶級京劇界演員王海波，以演包公戲著稱，每次演出，她展現的宏偉氣勢和唱腔都讓戲迷讚賞，這次特別專程自美國返回高雄參與展演，而與田文仲共同拉抬陳美雅聲勢，爭取勝選。