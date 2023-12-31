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跨年出遊！國道今上午防「7地雷路段」　高公局曝好走時段

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今跨年將有出遊車潮，高公局呼籲西部國道南下改中午後出發，國5南下傍晚後再走。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(31日)為2023年尾聲，預估將有跨年出遊車潮，高公局預估今天上午國道有7大易塞地雷路段，呼籲西部國道南下中午後出發，國5可傍晚後再走。

今日（12/31）為元旦連續假期第2日，截至上午近9時，全國道路況皆大致正常，高公局預估今日交通量為106百萬車公里，為平常1.2倍。

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高公局預判，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口、12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

▼12/31國道疏運措施。（圖／高公局）

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