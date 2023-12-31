連假花蓮山區不平靜！2起山客雪地滑倒受傷　直升機接續吊掛

▲空勤直升機降落花蓮德興棒球場，將2名傷患交由消防局救護車接駁送醫治療。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元旦三天連假花蓮縣境接連發生2起登山友雪地滑倒意外，造成2人受傷，空中勤務總隊花蓮駐地第一大隊第三隊接獲消防署派遣直升機分別前往3000多公尺的南湖大山、甘薯峰救援，順利將受傷的2人轉送醫院就醫。

空勤總隊指出，一行7人的登山隊伍昨攀登南湖大山，其中54歲郭姓男子在陶塞峰往馬比杉山行進時在雪地滑倒，撞到頭部受傷，曾發生意識昏迷，隨後恢復意識但無法行走，經同行友人協助撤往南湖大山山屋等待救援。

另一行登山團體攀登中央山脈北二段，30日從甘薯峰前往無明山行進時，其中23歲女性不慎跌倒，導致右腳疑似骨折無法行走，向花蓮縣消防局求救。

空勤總隊表示，31日凌晨近七點時，派遣直升機起飛，前往甘薯峰未發現救援傷者，隨後改優先前往南湖山屋，直升機飛抵南湖山屋落地，協助郭姓傷患上機。

隨後直升機轉往甘薯峰持續搜尋腳部骨折受傷的女子，上午7點40發現揮舞布條的同行友人，機上特搜隊員垂降順利完成救援吊掛。

31日上午8時許直升機降落花蓮德興棒球場，2 員傷患由花蓮縣消防局安排救護車轉診就醫。