藍營曝「高端董事會錄音檔」疑官商勾結！高端喊告：惡意拼湊影射

▲高端新冠疫苗，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）



記者洪巧藍／台北報導

國民黨立委候選人廖偉翔今（30）日召開記者會，爆料三段錄音檔，內容對話包含提到「不能低於700元」、「穩通過的一路綠燈」等，質疑官商勾結以及研發決策草率，痛批高端大發國難財，要求檢調介入調查。高端公司今（30）日晚間發布聲明，還原三段錄音檔談話狀況，並怒指對方以不法方式取得公司內部會議錄音資料，惡意拼湊不同時間點、以不同會議之言談資料，加以無關的價格資訊，惡意營造官商勾結的不實影射，將提起刑事告訴及民事損害賠償。

廖偉翔指出，三段爆料音檔分別提到高端董事會授權總經理陳燦堅，就疫苗價格與衛福部協商，還笑稱「超過700元部分，就拿來董事會分掉」；有成大醫師稱疫苗審查「穩過的、一路綠燈」以及內部會議提到疫苗若真的不太有效，是否增加抗原量等議題。

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高端發言人李思賢受訪表示，針對劑量選擇，這是對研究團隊相當不公平、侮辱的指控！臨床試驗本就會使用低劑量、中劑量與高劑量進行，2020年底一期臨床試驗結果中劑量、高劑量都不錯，當時是在討論選擇哪一種劑量進行二期臨床試驗，若選擇中劑量，一旦失敗，就要再用高劑量重新進行試驗，是在評估其風險，絕對沒有什麼開綠燈，一切過程經得起檢視；而後來通過緊急使用授權的高端疫苗採用的正是中劑量。

至於疫苗價格，當時是2020年底，指揮中心說明每劑採購預算700元，而且採購來源多樣化，包含國際循COVAX管道、國內研發、與研發藥廠洽購三方面進行。李思賢說，當時全世界都在搶疫苗，必需分散來源，並未圖利高端，而國產疫苗開發成功就是採購500萬劑。

李思賢指出，當時疫苗相關原物料價格飆漲，高端搶購原物料，臨床試驗開發結果尚屬未知，董事會指示起碼不能賠錢，最後才協商出881元的價格，這原本也都是保密條款的內容，高端同意公開，且採購價格比BNT、莫德納都還便宜。

至於「超過700的部分，統統拿到董事會分掉」這句話，李思賢表示，那僅是大家在壓力很大的情況下的玩笑話，高端是上市櫃公司怎麼可能這樣分錢。李思賢強調，高端一定會採取法律行動，連假後就會進行提告。

高端公司聲明稿全文：

針對國民黨立委候選人廖偉翔、國民黨不分區立委林瓊嘉、以及蔡明忠醫師今日以記者會指控本公司之不實言論，其內容顯然涉及利用不法取得之資料，且以片段節錄、以及「刻意拼湊不同時間點的言談」，假借以錄音為事證之方式，扭曲事實。

本公司後續將對此次有心人士不法取得錄音檔案及散佈不實言論等行為，提起刑事告訴及民事損害賠償，以維本公司全體股東權益，並導正國人視聽。並希冀他人勿再藉由抹黑本公司信譽，或以造謠言論，謀取其個人之選舉利益。



本公司並針對其惡意拼湊串接的錄音，還原說明如下：

公司澄清1：有關董事會授權經營團隊針對新冠疫苗採購合約進行議價

（1） 在 2021 年 3 月 5 日董事會的討論議案中，在考量到疫情期間，全球疫苗生產 原物料短缺，且各項原物料價格暴漲，因此董事會以「應考量成本不致虧損， 並應符合國際價格行情」為基本原則，授權總經理與經營團隊向政府繼續議價。 而 2021 年 3~5 月間，國內廠商與政府多次議價，最終兩家廠商才在 5 月底與 政府完成議約。

（2） 而所謂疫苗價格 700 元，係為 2020 年 11 月疫情指揮中心曾對外說明，國內 已編列 115 億元預算，預估以每劑 700 元價格，向「國際」採購 1500 萬劑疫苗。此價格與 2021 年 3 月才開始洽談議價的國內採 購案並未有太多相關。

（3） 而現在重新以現有的公開資訊檢視，當時國內兩家廠商的採購合約價金，其實 相差無幾，顯見當下時空背景，成本高漲且生產備料不易。此外，根據指揮中 心後續對外界之公開說明，國產疫苗採購價格並未高於莫德納、BNT。亦顯示 該項採購價金並未背離國際市場價格。高端公司累計投入於新冠疫苗專案的研 發、生產備料、與後續開發的資金甚鉅，在國內新冠疫苗採購案上絕無獲取暴 利之情事。

（4） 公司方再次重申，疫苗採購合約過程中絕無任何不法。請有心人士勿一再憑單 方臆測進行惡意指控。

公司澄清 2：有關國內補助新冠疫苗補助款、以及各方專家學者對本項開發案極 有信心之言論

（1） 國內新冠疫苗開發案，共計有三家公司核定 4.2~4.7 億元不等之研發補助款。 該段錄音，係為詢問該項補助案在當時之進度與款項之討論。

（2） 承上，因當時第一期臨床數據已經出爐，且極為優異，因而討論時提及各方專 家看到數據以後都充滿信心。

公司澄清3：對於疫苗劑量選擇的討論

（1） 新冠疫苗的劑量選擇試驗，是在第一期臨床試驗時進行。高端此項劑量選擇評 估的臨床試驗數據，亦已在 2021 年 6 月在國際期刊「刺絡針臨床醫學」（Lancet eClinical Medicine）上正式公開發表。在該試驗數據上，高端新冠疫苗在低中 高三種抗原劑量皆可誘發對抗新冠病毒的免疫反應，尤其其中劑量與高劑量表 現最佳。藉由此項劑量選擇數據，高端公司選定以中劑量繼續執行後續擴大二 期試驗。

（2） 而有關自稱爆料錄音的內容。該錄音內容的時間點在 2020 年 11 月底，當時正 值第一期臨床數據出爐，而公司正在進行劑量選定評估，仍在討論是要以中劑 量、或是高劑量繼續執行擴大二期試驗。當時二期試驗尚在規劃中、採購合約 也尚未開始洽談。錄音所擷取的片段討論內容為學術討論，以簡單的語言向其 他人解釋疫苗抗原劑量與疫苗保護力是否會呈現劑量「效量曲線（dose- dependent）」關係。

（3） 此段錄音討論的內容，其實是疫苗開發過程中基本科學常識，而錄音只是擷取 討論與言談過程中之一小部分。然而，卻遭有心人士擷取片段之對話，斷章取義誣指本公司在擴大二期結果出爐前即預作結論保護成效。且回顧其時間點， 此段錄音係為 2020 年 11 月的錄音檔，當時國內三家廠商仍都在第一期臨床 試驗。但有心人士卻在記者會內，虛構抹黑政府審查過程一路開綠燈。

還原今日國民黨廖姓立委候選人之記者會言論，除了利用不法方式取得公司內部會議錄音資料外，更惡意拼湊不同時間點、以不同會議之言談資料，加以無關的價格資訊，惡意營造官商勾結的不實影射。此等為謀求個人選舉利益而一再扭曲事實、混淆視聽的行為，以嚴重傷害公司權益與公眾利益。本公司後續將向有心人士提起必要法律行動，以正視聽。