以色列加薩南部激戰哈瑪斯　24小時內新增「近200人死亡」

▲以色列砲兵部隊12月27日在以色列與加薩邊境附近開火。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主議組織哈瑪斯（Hamas）自10月7日開戰至今將近3個月。根據路透社30日報導，以色列29日晚間以猛烈坦克砲火和空襲轟炸了加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Younis），在24小時內據稱已造成近200人死亡。

路透社指出，依當地居民說法，以色列軍隊29日與哈瑪斯武裝分子在汗尤尼斯交戰時傳來槍聲，醫療人員與巴勒斯坦記者也表示，飛機對加薩中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營進行一系列空襲。以色列近日一直在對汗尤尼斯加強襲擊，只為了進一步挺進這個加薩南部的主要城市，先前他們已在12月初占領當地大片區域。

▲以色列士兵在加薩走廊執行軍事行動。（圖／路透）

哈瑪斯政權控制的加薩衛生部表示，過去24小時內，又有187名巴勒斯坦人被證實在以軍的襲擊中喪命，迄今死亡人數上升至2萬1507人，約占加薩戰前人口的1%，且恐怕還有數千具遺體被埋在毀壞街區的廢墟堆之中。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，以軍部隊正在接近哈瑪斯指揮中心與武器庫。以軍還表示，他們已摧毀了哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）位在加薩市（Gaza City）的一座房屋與地下室連結隧道的綜合建物。

▲以哈開戰至今12周，加薩走廊已有超過2萬人死亡。圖為進入加薩的以色列士兵。（圖／路透）

另外，加薩中部的紐瑟拉特難民營29日據稱也遭到空襲，當地衛生官員與記者表示，這導致一名替巴勒斯坦聖城電視台（Al-Quds TV）工作的巴勒斯坦記者與家人都喪命。加薩政府媒體辦公室表示，以色列進攻期間死亡的巴勒斯坦記者增至106人。

以色列曾否認與承諾永遠不會故意針對記者，並表示正盡力避免平民傷亡。但加薩大量的死亡人數，就連其最堅定的盟友美國也感到憂心，呼籲以色列在未來幾周縮小戰爭規模，轉而針對哈瑪斯領導人採取具針對性的行動。