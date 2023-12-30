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俄羅斯「動用158種武器」轟炸烏克蘭！　至少31死、150人傷

▲▼俄羅斯29日對烏克蘭發動大規模空襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯29日對烏克蘭發動大規模空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯29日對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，目前已知造成31人死亡、150多人受傷，烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯幾乎發動了所有類型約158種武器進行攻擊，包含「匕首」（Kinzhals）極音速飛彈、巡航導彈和無人機等。歐洲領導人也同聲譴責俄羅斯，並誓言持續支持烏克蘭。

根據CNN報導，總統澤倫斯基表示，俄羅斯在這波襲擊中幾乎動用了軍火庫內所有類型的武器，初步資訊顯示，俄羅斯大約使用了158種武器，包含「匕首」極音速飛彈、巡航導彈和無人機，另外還派出戰略轟炸機發射X-101/X-505飛彈進行轟炸。

▲▼俄羅斯29日對烏克蘭發動大規模空襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼初步資訊顯示，俄羅斯大約使用了158種武器，造成至少30人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯29日對烏克蘭發動大規模空襲。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基29日敦促聯合國安理會召開緊急會議，而多名安理會成員國領導人也發言力挺烏克蘭，英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，英國將運送約200枚防空飛彈援助烏克蘭。

與此同時，澤倫斯基也於29日突然前往烏東城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）視察，感謝前線士兵讓烏克蘭在2023年繼續存活下來。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基29日至烏東前線視察。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基29日至烏東前線視察。（圖／達志影像／美聯社）

此外，波蘭軍方表示，在俄羅斯29日凌晨發動大規模空襲期間，有一枚不明飛行物從烏克蘭領土進入波蘭領空。波蘭外交部長在聲明中表示，所有跡象都表明，這枚不明飛行物是俄羅斯導彈；俄羅斯則否認指出，沒有證據顯示該飛行物是俄羅斯的飛彈。

俄羅斯29日對烏克蘭全境發動大規模空襲，造成至少31人死亡、150多人受傷，烏克蘭外交部表示，遭襲地點除了首都基輔外，還包括西部利沃夫（Lviv）、中部第聶伯羅巿（Dnipro）、南部敖德薩（Odesa）、東部哈爾科夫（Kharkiv）、北部赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）和其他地區，其中第聶伯羅巿還有一間婦幼醫院遭嚴重破壞。
 

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