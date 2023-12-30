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不搭機挑戰！英國正妹「走1.6萬公里」去澳洲　最後竟在東南亞破功

▲▼柯金斯一家嘗試不搭飛機，靠著其他交通從英國到澳洲，但他們在跋涉1.6萬公里後，卻在東南亞破功。（圖／翻攝自buckleupdorothy.co.uk）

▲柯金斯一家嘗試不搭飛機，只靠其它交通工具從英國到澳洲，但他們在跋涉1.6萬公里後，卻在東南亞破功。（圖／翻攝自buckleupdorothy.co.uk）

記者葉睿涵／編譯

來自英國的柯金斯一家已堅持拒搭飛機逾20年，即使要從英國到澳洲參加親戚的婚禮也毫不例外。然而，他們這趟長達1.6萬公里的「禁飛之旅」卻在東南亞破功。

綜合BBC與《每日電訊報》報導，柯金斯（Shannon Coggins）與丈夫西蒙（Theo Simon），以及19歲的女兒羅莎（Rosa Simon）自2002年起，決定為了減少碳足跡，不再乘搭飛機。豈料，澳洲親戚最近的一場婚禮卻讓他們面臨巨大挑戰。

▲▼柯金斯一家嘗試不搭飛機，靠著其他交通從英國到澳洲，但他們在跋涉1.6萬公里後，卻在東南亞破功。（圖／翻攝自buckleupdorothy.co.uk）

▲柯金斯一家穿越了哈薩克、中國、寮國、泰國和印尼，最後卻在東帝汶破功。（圖／翻攝自buckleupdorothy.co.uk）

為了能準時參加親戚12月28日在雪梨舉辦的婚禮，這一家人放棄了工作，8月16日就從英國索美塞特（Somerset）的家出發，長途跋涉1.6萬公里，搭乘多種交通工具穿越哈薩克、中國、寮國、泰國和印尼，最後來到與澳洲一海之隔的東帝汶。

儘管東帝汶與澳洲之間的距離只有400公里，但柯金斯一家已再無其他辦法可以移動到澳洲，因此他們只能打破守護了20多年的信念，在東帝汶的首都帝力（Dili）乘搭飛機，穿越帝汶海（Timor Sea）抵達澳洲的達爾文（Darwin）。

▲▼柯金斯一家嘗試不搭飛機，靠著其他交通從英國到澳洲，但他們在跋涉1.6萬公里後，卻在東南亞破功。（圖／翻攝自buckleupdorothy.co.uk）

▲儘管在旅途中遇到了不少困難，但柯金斯一家都對這次的經驗感到很滿意。（圖／翻攝自buckleupdorothy.co.uk）

西蒙指出，儘管他們在旅程中遇到了困難，但「旅行本來就是這樣，我們原本就想在女兒的空檔年（gap year）期間一起去看看世界，這是一次很棒的經歷」。女兒羅莎也表示，「我們向人們展示了不用搭飛機，旅程也有很多可能性，而當你坐上飛機，就會錯過世上很多風景。」

羅莎進一步透露，「能夠穿越半個地球，到地球各個角落去看看，是一次神奇的冒險。我們在旅途中也學到了各國語言的基本用語，還感受到各地人們的友善和助人之情。」柯金斯一家將他們在這趟旅程的見聞都放上網，並認為他們這趟旅途所產生的碳排放量比全程飛行少了5倍。

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