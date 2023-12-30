怨賴清德疫情期從沒關心新北　侯友宜轟：你只關心你萬里老家

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選唯一一場總統電視辯論會，今（30）日登場，國民黨總統候選人侯友宜第一階段申論表示，賴清德啊！新北在疫情最辛苦時，有來關心過嗎？拜託！應該要團結，你連一通電話都沒打，還敢說是新北萬里人，新北市民也是國人，「你卻只關心你的老家！」

▲國民黨總統候選人侯友宜於總統辯論會第一階段申論。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

侯友宜表示，好幾天前的政見會，都看到賴清德說的話真的讓人聽不下去，沒有反省沒有檢討，賴清德你道歉很困難嗎？我要提醒你，民進黨施政問題隨便數就很多，光電黑金，詐騙猖獗，前瞻灑幣，缺水缺電，專制獨裁，居住正義跳票，全都是黑幕重重。

侯友宜提到防疫，過去擔任新北市長時，恰好遇見三年都是疫情最嚴重的時候，地方到中央應該同一條心，結果疫情期間，民進黨卻是政治掛帥，分顏色跟黨派，「我說的話都不理我，我只說幾樣就好，疫情初我喊戴口罩，結果中央喊健康人不要戴口罩，造成更多人死亡，每天民進黨網軍都在攻擊我」。

侯友宜要問賴清德，新北最辛苦時，有來關心過嗎？「拜託！應該要團結，你連一通電話都沒打，還敢說是新北萬里人，新北市民也是國人，你只關心你的老家！」看著人民難過時，侯友宜說他會更難過，還記得那時候他最痛恨，大家居然趁亂賺黑心錢，欠電賺電，缺蛋賺蛋。

侯友宜強調，他做總統一定成立新的特偵組，不分高低跟顏色都不手軟，還記得選舉這短時間，都被抹紅、抹黑，「我最期待兩岸能夠和平，交流對話都要做啊！」