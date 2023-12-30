國道今3起重大車禍「回堵最長13公里」　下午防6易塞地雷路段

▲元旦連假首日，國道發生3起重大車禍造成回堵。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

元旦連假首日出現車潮，今(30日)上午北中南部分路段塞車，其中國3發生2輛聯結車及2輛小客車追撞，造成回堵13公里，高公局預估今天下午國道仍有6地雷路段，包括國1南下楊梅到新竹等、國5南港到頭城等路段。

今為元旦連續假期第1日，預估全日交通量為116百萬車公里，為平常1.3倍，今上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國1及國1高架北向台北都會區路段；國3南向三鶯至龍潭、烏日至霧峰；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段行車大致正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國道今天上午發生3起重大車禍，包括清晨5時25分於國3南向159.5公里處發生2輛全聯結車及2輛小客車追撞事故，其中1輛全聯結車衝出邊坡並翻覆，於9時10分排除，造成後方車流回堵13公里。

上午8時54分於國3南向154公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外線車道，9時13分排除，後方車流也回堵5公里；9時41分於國1北向349.2公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時54分排除，造成後方車流回堵3公里。

▲元旦連假首日，國道發生3起重大車禍造成回堵。（圖／高公局）

高公局預判，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3南向土城-關西，國5南向南港系統-頭城，國4西向潭子系統-豐勢及國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議用路人，可透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，另建議國5南向用路人儘量於17時後出發，避免塞在路上。