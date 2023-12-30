　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道今3起重大車禍「回堵最長13公里」　下午防6易塞地雷路段

▲▼元旦連假首日，國道發生3起重大車禍造成回堵。（圖／高公局）

▲元旦連假首日，國道發生3起重大車禍造成回堵。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

元旦連假首日出現車潮，今(30日)上午北中南部分路段塞車，其中國3發生2輛聯結車及2輛小客車追撞，造成回堵13公里，高公局預估今天下午國道仍有6地雷路段，包括國1南下楊梅到新竹等、國5南港到頭城等路段。

今為元旦連續假期第1日，預估全日交通量為116百萬車公里，為平常1.3倍，今上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國1及國1高架北向台北都會區路段；國3南向三鶯至龍潭、烏日至霧峰；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段行車大致正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國道今天上午發生3起重大車禍，包括清晨5時25分於國3南向159.5公里處發生2輛全聯結車及2輛小客車追撞事故，其中1輛全聯結車衝出邊坡並翻覆，於9時10分排除，造成後方車流回堵13公里。

上午8時54分於國3南向154公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外線車道，9時13分排除，後方車流也回堵5公里；9時41分於國1北向349.2公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時54分排除，造成後方車流回堵3公里。

▲▼元旦連假首日，國道發生3起重大車禍造成回堵。（圖／高公局）

▲元旦連假首日，國道發生3起重大車禍造成回堵。（圖／高公局）

高公局預判，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3南向土城-關西，國5南向南港系統-頭城，國4西向潭子系統-豐勢及國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議用路人，可透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，另建議國5南向用路人儘量於17時後出發，避免塞在路上。

ET快訊
快訊／3歲童跌入釣魚池！父跳水救兒「雙雙消失」
快訊／賴清德起手式批侯政見「考古題」　柯文哲「複製貼上」
30歲OL只穿內衣褲　房東踹門「拿鑰匙要闖入」
LIVE／唯一場總統辯論會登場！　賴、侯、柯正面交鋒
中部女師4度性侵國中男友！　教師辦公室成砲房
離世國中生剩不到7個月就畢業！　校方將頒畢業證書
台超商店員結帳「神秘2字」　一票大陸人聽不懂：到底是什麼
表藝珍走紅毯「禮服裂開」　雪白大腿當場外露
直擊／高規格維安！總統辯論會場　戒備畫面曝
獨／拿博恩5萬外送員找到了　女兒凌晨證實「我媽沒過世」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北市府遭爆「13名人頭社工」灌水　衛福部：連系統都沒開就離職

國三生離世「不讓他留下遺憾」！校方：規劃頒發畢業證書

國道今3起重大車禍「回堵最長13公里」　下午防6易塞地雷路段

台南圓環頂菜粽停業！闆娘曝休息原因　明年將「轉型」繼續做

超商店員結帳「神秘2字」　一票大陸人聽不懂！台人曝：其實超方便

衛視中文台倒數2天停播！PTT狂點名「1節目」超懷念：童年回憶

一年見1次！失智嬤「特地買養樂多」給孫喝　媳變臉吐1句爆尷尬

高鐵列車廁所出現「不明紙盒」停駛！內容物曝光　未影響營運載客

國道多路段塞車！國6路段舊正路段紫爆　交長：6成旅遊車潮　

博恩被外送員騙到！她曝破綻「退休飛官是稀有財」：中國到處挖角

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

校外警察、89聚集 學生：做錯的不是我們｜20231229 ET午間新聞

IU初訪HYBE嚇壞「資本的力量？」XD　被SUGA「狂翻舊帳」笑：能講到40歲

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

桃園某購物中心火警！網傳手扶梯火舌狂竄　如「暖爐」燃燒畫面曝

稱吳思瑤「50歲絕子絕孫」楊志良：我說的是事實

新北市府遭爆「13名人頭社工」灌水　衛福部：連系統都沒開就離職

國三生離世「不讓他留下遺憾」！校方：規劃頒發畢業證書

國道今3起重大車禍「回堵最長13公里」　下午防6易塞地雷路段

台南圓環頂菜粽停業！闆娘曝休息原因　明年將「轉型」繼續做

超商店員結帳「神秘2字」　一票大陸人聽不懂！台人曝：其實超方便

衛視中文台倒數2天停播！PTT狂點名「1節目」超懷念：童年回憶

一年見1次！失智嬤「特地買養樂多」給孫喝　媳變臉吐1句爆尷尬

高鐵列車廁所出現「不明紙盒」停駛！內容物曝光　未影響營運載客

國道多路段塞車！國6路段舊正路段紫爆　交長：6成旅遊車潮　

博恩被外送員騙到！她曝破綻「退休飛官是稀有財」：中國到處挖角

認了「第一次上床就想分手」！女友下半身太衝擊 賀少俠道歉：不敢說

SBS只悼李善均「卻忘了《皮諾丘》邊希峰81歲癌逝」　韓網痛批過分

黃仁勳太會賺！今年財富暴增2倍　身價達1.35兆

賴清德拋「國民黨回來3後果」　服貿衝擊就業、黑金治安、擋軍購

亞洲第一帥是香港頂流偶像姜濤！　陸網不爽「批醜」：笑話榜單

賴清德談兩岸：不卑不亢維持現狀　只要對等尊嚴「我的門永遠是開的」

快訊／3歲兒跌入釣魚池！父跳水救兒「雙雙消失」　消防搜索中

快訊／賴清德辯論起手式批侯政見「只有考古題」　柯「複製貼上」

「合法蘿莉」逛台北地下街！西門町吃滷肉飯…長澤茉里奈掉出超兇車頭燈

《原子少年》男團爆紅代言暴增！　「跨年追星秘笈」曝光

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

生活熱門新聞

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

快訊／「退役外送員」候選人女兒：暫停選舉相關行程

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

護理師女神秀「鏤空連身泳衣」　1.8萬人朝聖

外送員女兒道歉　薩泰爾發聲：不用退回5萬

宇智波女車禍聽到「要報警」竟拿鐵棍敲人

博恩外送員挨轟造假　背景曝地勤退役

范雲聲明稱沒說不能搜書包！鄉民全炸鍋

室內設計師超正　8美照被鄉民讚爆

連假首日出遊！國道多路段塞了　國3通霄到苑裡「紫爆」

更多熱門

相關新聞

國道多路段塞車！國6路段舊正路段紫爆　交長：6成旅遊車潮　

國道多路段塞車！國6路段舊正路段紫爆　交長：6成旅遊車潮　

元旦連假今(30日)開跑，國道上午8時後湧現車潮，且越晚越塞，截至中午北中南多處國道路段都塞了，國6霧峰到舊正紫爆。交通部長王國材今前往高公局交控中心視察疏運情況，王國材表示，今預估有6成旅遊車潮、3成返鄉、1成工作通勤，呼籲可多利用台61西濱快替代國1和國3，改走替代道路避開塞車。

國小童斑馬線遭撞女駕駛辯：視線死角

國小童斑馬線遭撞女駕駛辯：視線死角

蘇花改南下車多速緩　用路人行前注意路況

蘇花改南下車多速緩　用路人行前注意路況

水氣攪局！跨年到元旦「最濕」低溫探14度　追雪時間點出爐

水氣攪局！跨年到元旦「最濕」低溫探14度　追雪時間點出爐

3波冷空氣！跨年夜變天轉濕冷　急凍12度時間出爐　

3波冷空氣！跨年夜變天轉濕冷　急凍12度時間出爐　

關鍵字：

元旦元旦連假國道高公局塞車車禍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／博恩「被認定是壞人」崩潰了：怎面對這世界！

小商人證實「小鬼非屬任何社團」：保他的就處理

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

國三乾兄妹惡行早就被寫進書中！

拿博恩5萬外送員找到了　女兒：我媽沒過世

貴婦包養紅牌男模　性愛契約「1周5次」

富邦悍將也換總教練　陳金鋒接棒

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

博恩挨轟造假發聲反擊了：是我被騙！

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

「4生肖」2024犯太歲！命理師曝做錯1細節會衰整年

護妻狂魔3大星座男！Top 1永遠挺老婆

林采緹跑趴穿超辣！

快訊／「退役外送員」候選人女兒：暫停選舉相關行程

2024元旦迎天赦日！趨吉避凶法一次看

更多

最夯影音

更多
2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人
李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

李善均出殯...田慧振捂臉痛哭　「約50位影星哀戚送別」頻拭淚

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

張娜拉甜曝先告白「小6歲老公」　42歲娃娃臉：跟歲月正面相撞XD

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

20歲男大生冒充調查官！　返母校演講...講太爛破功

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

新北地院要求下架肉搜照 司法院不知情｜20231229 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面