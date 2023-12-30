元旦連假第1天！蘇花改南下車多速緩　警籲用路人注意路況

▲▼東區養護工程分局表示，元旦連假第一天上午，蘇花路廊多處路段壅塞呈現車多速緩情形。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元旦連續假期首日，宜花地區多雲時陰短暫陣雨，蘇花路廊於上午6時起湧現南下車潮，於7點進入尖峰後每小時交通量約維持900~1,000輛。截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為6,604輛，北上花蓮往宜蘭方向為1,090輛，公路局東區養護工程分局預估今日蘇花路廊南下方向車流量有約7,000輛的需求。

公路局東區養護工程分局表示，目前蘇花路廊多處路段壅塞及車多速緩情形，包括台9線箕山橋至蘇花改蘇澳端南向（103+180~104K+100）、台9線南澳市區南向（122K+470~124K+490）；另在旅行時間方面，上午10時蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下旅行時間約95分，經台9丁線旅行時間約116分。建議往花蓮方向之用路人可使用蘇花改路段，以節省旅行時間。

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公路局提醒用路人，行車前請詳加確認車況再上路，於行駛途中請留意資訊可變標誌顯示內容、收聽警廣及多利用本局「幸福公路」App以掌握即時路況訊息，進入蘇花改隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息。

此外，連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛，平安回家路，你我共守護，公路局東區養護工程分局祝您佳節愉快，行車平安。