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國道多路段塞車！國6路段舊正路段紫爆　交長：6成旅遊車潮　

▲▼交通部長王國材今前往視察高公局交控中心視察元旦連假疏運情況。（圖／交通部）

▲交通部長王國材今前往視察高公局交控中心視察元旦連假疏運情況。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

元旦連假今(30日)開跑，國道上午8時後湧現車潮，且越晚越塞，截至中午北中南多處國道路段仍有塞車，國6霧峰系統到舊正紫爆。交通部長王國材今前往高公局交控中心視察疏運，王國材表示，今估有6成旅遊車潮、3成返鄉、1成工作通勤，呼籲多利用台61西濱快替代國1和國3，改走替代道路避開塞車。

今日上午8時起，國道陸續出現車多，新竹、龍潭路段有車多壅塞，另通霄至大甲因4車事故，其中1部全聯結車衝出邊坡導致壅塞回堵10餘公里，9時10分排除並於10時壅塞紓解，其餘路段行車大致正常。

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中午多數路段依舊塞車，包括國1北上堤頂到汐止、泰山到三重、高科到路竹、楠梓到岡山，國1南下內壢和中壢路段、湖口到新竹、埔鹽系統到員林、仁德到路竹，國3南下中和到土城、三鶯到龍潭、烏日到霧峰、中興系統到南投；國6霧峰系統到東草屯等路段都出塞車，其中國6霧峰系統到舊正紫爆，龜速10多公里。

王國材表示，今天元旦連假開跑，估有6成旅遊車流，3成為返鄉，1成是工作通勤，大部分以中短途旅次為主，今天上午5點25分國3通霄到大甲路段有一台全聯結車衝出外車道護欄，跌落邊坡，造成國3路段壅塞，經過高公局努力後，上午9點10分主線全部清除完畢，逐漸慢慢紓解當中。

針對國1和國3北部路段也出現塞車，王國材表示，國1傳統湖口到新竹路段、國3鶯歌到大溪和龍潭，主要是國1路線線型以及國3沿途觀光景點較多，進出匝道車輛也比較多，建議國1和國3車輛改走台61線西濱快速公路，沿線廟宇和生態景區非常多，帶著比較輕鬆心情走台61線取代走國1和國3，國5部分則可改走台2線、台9線，或走台62萬里瑞濱線轉向宜蘭。

王國材說，這段期間國道有很多建設，包括西湖高架到頭份，相關設計還有萬里瑞濱線往頭城延伸，短期內民眾也可利用1968查詢路況避開塞車尖峰。

由於今年元旦連假國道客運有8成空位且運量衰退，王國材表示，客運業這幾年面臨高鐵競爭，的確運量比較差，但比較中短途客運，還是有其競爭性，除高鐵和鐵路外，民眾也可多利用國道客運，交通部也協助國道客運輔導，包括車輛換新、服務水準提升，透過輔導服務水準和車輛硬體上更新，持續合作努力。

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