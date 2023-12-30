2童學校旁斑馬線遭撞...地上滾1圈　超扯理由曝：視線死角沒看到

記者白珈陽／台中報導

台中市東區昨（29）日發生一起交通事故，2名國小學童走在學校旁的斑馬線，遭1名李姓女子開車左轉不慎撞擊，其中1名學童還因此在地上滾了一圈。事故造成2童擦挫傷，李女到案後辯稱「視線死角沒看到」，但誇張的車禍畫面已經在網路瘋傳，引起網友熱議。

警方調查，該案發生於昨日下午4時08分，53歲李姓女子駕駛自小客車，沿台中市東區進化路某巷左轉，要往進化路往北方向行駛，轉彎時，與沿行人穿越道步行的2名國小學童（分別為10歲、11歲）發生碰撞。

目睹過程的民眾行車紀錄器顯示，2名學童綠燈通行，在斑馬線上快步行走，完全遵守交通規則，未料右後方出現一輛銀色轎車快速左轉，直接將2名學童撞倒，其中1人還在地面翻滾一圈，畫面十分驚悚。

▲2名學童在斑馬線上快步行走。（圖／截取自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲黑衣童遭撞在地面翻滾一圈倒地。（圖／截取自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

所幸警方趕赴後，確認2童傷勢僅有擦挫傷，通知家長後由家長帶孩子們自行就醫。

警方對李女進行酒測，無酒精反應，她辯稱當時是在返家途中，因視線死角沒看到學童，不慎撞擊。詳細肇事原因，由交通大隊進行分析鑑定。

另外，相關畫面經民眾上傳網路，網友紛紛怒批「瞎了」、「目小哦」、「那些說帝王的怎麼不跳出來呢？」、「這是雞腿換來駕照的駕駛嗎」，認為本件案發過程，實在太過誇張。

▲警方到場釐清事故原因。（圖／記者白珈陽翻攝）