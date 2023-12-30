我們愛高雄！橘色惡魔可愛全中文信曝光　感受溫暖「盼再去一次」

▲日本橘高校學生以中文信感謝高雄的熱情款待。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

日本京都橘高等學校吹奏樂部12月初降臨高雄，在時代大道進行演出，掀起「橘色旋風」，學生們返日後對於高雄之旅回味再三，也親手寫了全中文的信件「我們愛高雄」給高雄市政府和市長陳其邁，信中除了感謝高雄市的熱情款待，也期待能再次造訪高雄，陳其邁也特別在臉書分享學生們充滿暖意的來信，吸引超過2000人點讚。

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▲日本京都橘高校吹奏樂部來台演出大受歡迎。（圖／總統府提供）

有「橘色惡魔」之稱日本京都橘高等學校吹奏樂部近百位學生，12月10日造訪高雄，與高雄中學儀隊、高雄女中樂儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商啦啦隊以及中正預校樂旗隊在時代大道上精彩演出，吸引大批市民觀賞。

陳其邁歲末年中在臉書分享橘色惡魔全員以全中文書寫的卡片，惡魔們畫出高捷蜜柑站長當插圖，並留言「所有的事情都是幸福的時光，我愛高雄」、「我還想再去一次」、「能坐上可愛的電車很開心」、「在高雄的回憶，成為了美好的回憶」。

▲日本橘高校學生以中文信感謝高雄的熱情款待。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

陳其邁表示，謝謝京都橘高校吹奏樂部同學們，大大的「我們愛高雄」、可愛的插圖與文字，再次療癒了我們，也感謝每一位市民朋友們！這封橘高校的來信屬於你我，歡迎分享、細細品味。