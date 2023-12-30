另類藍白合！高雄立委選舉做到了　民眾黨2重量人物公開挺李眉蓁

▲民眾黨高雄市黨部副主委成為李眉蓁的團隊法律顧問，另類的藍白合 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨以及民眾黨在總統大選無法「藍白合」，不過在地方上卻成功整合，現任民眾黨高雄市黨部副主委的劉家榮律師，18日同意擔任李眉蓁競選總部的法律顧問，劉家榮呼籲民眾黨支持者在左營、楠梓區域立委票投李眉蓁，達成下架民進黨的目標，這也形成了另類的「藍白合」。

據了解，劉家榮跟李眉蓁的父親、長輩之間，在多年前就有互動，並且有不少共同友人，這次加入李眉蓁的團隊擔任法律顧問，劉家榮強調，民進黨的貪瀆與施政缺失，已經使百姓相當厭惡，所以民眾黨左楠選區沒有提名候選人，李眉蓁是高雄市最有希望突破民進黨重圍的候選人，為了不讓選票流失，所以願意支持也呼籲民眾黨的朋友票投李眉蓁。

▲民眾黨立委候選人蔡壁如南下為李眉蓁站台掃街 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李眉蓁表示，非常感謝劉家榮律師的祝福與支持，因為下架民進黨是六成民意共識，其中「國會下架民進黨」更是監督權能否告別橡皮圖章、重獲全民信任的重要工作。23日蔡壁如委員也南下跟李眉蓁一起掃街同框，有許多民眾非常認同和肯定。劉家榮律師具有專業和理性參政的形象，擔任她的法律顧問，也可以協助民眾有法律疑義可以幫忙諮詢。

這次李眉蓁和蔡壁如同框掃街之後，再獲經營地方的劉家榮推薦與合作，預期將有效集中藍白兩邊的選票，對於對手李柏毅來說恐怕會是不小的壓力。