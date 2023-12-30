明跨年湧1.2倍車潮！國道16處地雷路段　國5北上要塞到半夜

▲元旦連假首日下午，國5仍有南下車潮。（圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(31日)為元旦連假第2日，預估仍有跨年出遊車潮，國道交通量上看平日1.2倍，高公局預判跨年當天國道將有16處易塞路段，國5南下車潮預計清晨6時就會湧現，且將出現首波北返車流，國5北上從上午11時塞到午夜，恐連塞13小時，行車時間為平常7倍。

明天為跨年夜，國道交通量預估有106百萬車公里，為平日年平均1.2倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

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高公局預判明天國道有16處易塞地雷路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

明天國道疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▼12月31日跨年國道疏運措施。（圖／高公局）