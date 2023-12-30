跨年夜卡位搶先看！全台「9大煙火熱點」最佳觀賞攻略出爐　

▲許多民眾跨年夜會到台北101看煙火。（資料照／記者黃克翔攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(31日)就是跨年夜，周一迎接2024年，天氣風險公司公布9大跨年煙火熱點最佳觀賞攻略，其中台北101因受東北季風影響，預估煙霧將往四四南村下風處方向飄散。天氣風險公司也提醒，跨年夜降雨減少，僅北東偶飄雨，但溫度將下降，體感偏冷。

今天(30日)東北季風減弱，各地氣溫舒適，早晚有涼意，北部及東部雲量稍多，有局部地形降雨，中南部天氣穩定。明天就是跨年夜，天氣風險公司表示，明天降雨減少，北部、東部偶飄雨，中南部雲量多，​ 溫度下降，體感偏冷，跨年要留意保暖。

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天氣風險公司今也公布9大跨年煙火熱點，包括台北最High新年城台北101煙火、閃耀新北圈起1314跨河煙火、桃園星際城跨年晚會、2024大新竹跨年公益演唱會、麗寶跨年演唱會、愛遊世界摩天輪、2024高雄跨年晚會、跨年星光趴、花蓮太平洋觀光節等。天氣風險公司提醒，跨年夜全台偏北到東北風，煙火觀賞建議避免至下風處觀賞。

▲▼煙火最佳觀賞點。（圖／天氣風險公司）

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▲▼煙火最佳觀賞點。（圖／天氣風險公司）

▲▼煙火最佳觀賞點。（圖／天氣風險公司）

▲▼煙火最佳觀賞點。（圖／天氣風險公司）

周日跨年夜有新一波東北季風逐漸南下增強，天氣風險公司指出，雖然本波東北季風後續會挾些乾空氣移入，不過在周日白天季風前緣慢慢南下增強時，仍有機會為迎風面的北部及東部帶來些短暫陣雨，大概要等到晚間過後，隨著乾空氣逐漸移入，降雨就會減緩下來，背風面的中南部則無太大的影響，為晴時多雲的天氣。 ​

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不過氣溫方面將出現降溫，天氣風險公司表示，跨年夜晚至元旦受東北季風乾冷空氣影響，各地氣溫都再有些下滑，預測北東部氣溫約14到18度、中南部17到24度，除北東部有些偏涼冷外，中南部高溫也下降不少，目前也尚未完全排除北部測站達冷氣團標準的可能。下周二開始東北季風減弱，氣溫才略有回升，不過體感上清晨夜晚低溫仍涼冷。

▼煙火最佳觀賞點，避開下風處。（圖／天氣風險公司）