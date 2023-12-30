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獨／《航海王》等經典漫畫翻拍真人版　日專家曝原因：趨勢不可避免

▲▼▲▼日本動漫界3A最高級別資深腳本家赤松義正（圖左），與友善文創社長王士豪（圖中）合照。（圖／友善文創提供）

▲日本動漫界3A最高級別資深腳本家赤松義正（圖右）指出，經典漫畫被翻拍成真人版是不可避免趨勢。（圖／友善文創提供）

記者許敏溶／台北報導

近期包括《航海王》等經典漫畫被翻拍成真人版，引發動漫迷熱議。日本動漫界資深專家赤松義正接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，因為電影公司和電視台若要開發新原創企劃需要特別龐大的預算與時間，風險非常高，所以這種狀況與趨勢是不可避免的，而自己也喜歡漫畫和動畫IP的真人版改編，但也期許能有一個可以培育製作原創作品的地方。

近期包括《航海王》、《幽遊白書》等經典漫畫被翻拍成真人版影集，在Netflix上映後，因為主角各種造型神還原，讓不少網友們大呼超精緻並獲得好評，也因此在全球收視告捷。

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日本動漫界3A最高級別資深腳本家赤松義正，曾以《神劍闖江湖　最終章》兩部電影在日本創造65億日圓票房，赤松義正分析，因為電影公司和電視台若要開發新原創企劃需要特別龐大的預算與時間，風險非常高，上述狀況與趨勢不可避免。

而隨著Youtube等串流平台的興起，赤松義正認為，對影視及動漫業產生重大影響，過去相比，現在因為全球同步上映，更容易打入國外市場，這對動漫業而言是一大優勢，也可在短時間內了解消費者對作品的迴響，所以大預算製作的影視與動漫作品，得要盡可能減少文化和社會背景不同而造成的對內容理解上的差異，以免影響票房。

至於Chat GPT等生成式AI在今年爆紅，外界好奇對動漫界影響，赤松義正認為，每次影像領域出現革新技術，都是從排斥到接受，並創造新的表現，AI同樣如此，可預期AI這項技術在未來對動漫界將變得不可或缺，現在應該採取應對措施，就是轉換思路，思考將來如何活用新技術。

▲▼在日本動漫業界深耕超過40年諏訪道彦，曾任讀賣電視台ytv Nextry專務董事，更打造出《名偵探柯南》、《城市獵人》等多部膾炙人口動畫作品。（圖／友善文創提供）

▲日本動漫業界深耕超過40年諏訪道彦建議想投身動漫界，要提高對動漫業界情報的敏感度。（圖／友善文創提供）

在日本動漫業界深耕超過40年諏訪道彦，曾任讀賣電視台ytv Nextry專務董事，更打造出《名偵探柯南》、《城市獵人》等多部膾炙人口動畫作品，新劇場版的《名偵探柯南》更造就出年年刷新票房紀錄神話。

諏訪道彦指出，近年來日本動漫作品數量暴增，製作技術提升但也更加複雜，從企劃到製作完成的時間大大增加。光企劃通常就得花上一年時間，一旦決定又希望能在一年左右時間內製作完成，然而現在一些作品排程都要花上3到4年。而要製作受歡迎的動漫作品，則要盡力擴大客層，也希望做出連孩子們都說在看、連小孩也認同的帥氣作品。

諏訪道彦現在也是暨大阪藝術大學專任教授，對於想要投身動漫業界的學子，諏訪道彦建議，要有意識地提高對動漫業界情報的敏感度，像是什麼題材或內容受歡迎，最重要的是，收集情報的出發點，是基於自己的興趣或愛好。

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