「SPY×FAMILY間諜家家酒」快閃台中！2.5公尺巨型安妮亞首亮相

▲人氣動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》特展快閃店，即日起～1/28 現身台中PARK2草悟廣場。（圖／信賴互動提供）

記者林育綾／綜合報導

人氣動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》特展＋快閃店現身台中PARK2草悟廣場！現場2.5公尺高的「巨型安妮亞」氣偶首度在亮相，還有集結動畫中多角色的「角色大道」、「可愛安妮亞外牆」等多個打卡點，讓粉絲心臟爆擊，現場也有多款周邊等收藏。

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▲高達2.5公尺的「安妮亞巨型氣偶」座落在貨櫃前。（圖／信賴互動提供）



《SPY×FAMILY 間諜家家酒》在Netflix播出以來風靡全球，劇中許多角色擄獲粉絲，包括洛伊德、安妮亞、約兒、彭德，各自隱瞞「真實身份」共組家庭，時常創造許多刺激又幽默的生活日常，此次「SPY×FAMILY 間諜家家酒」快閃店現身台中PARK2草悟廣場，即日起至明年1/28展出。

▲▼「主視覺打卡牆」、「角色大道」都超好拍。（圖／信賴互動提供）

特展快閃店外可見到國民女兒「安妮亞巨型氣偶」座落在貨櫃前，高達2.5公尺，旁邊還有劇中主角的「角色大道」一字排開；往前走還有「可愛安妮亞外牆」，讓粉絲擺出相同的姿勢和安妮亞合照。

▲▼人氣動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》特展快閃店，打造超過8個打卡點。（圖／信賴互動提供）



除此之外有主視覺及角色玻璃貼的「主視覺打卡牆」，讓粉絲看了就會想起每周期待播出的興奮感；旁邊還有「動畫主視覺大集合」，6個主視覺一次收集，共有至少8個打卡點。

▲「安妮亞外牆」超萌。（圖／信賴互動提供）



周邊方面，多達9款角色鑰匙圈、徽章；還有充電必備的「行動插頭」，有安妮亞、彭德、花生、企鵝3款圖案；可輕鬆整理紙張的造型夾等，都讓人想一次打包收藏。其他居家小物還有流沙杯墊、吸水杯墊、馬克杯、空調毯、門簾、掛軸等，都十分療癒。

▲▼《SPY×FAMILY 間諜家家酒》限定周邊也準備讓粉絲尖叫。（圖／信賴互動提供）

SPY×FAMILY間諜家家酒快閃店

展覽日期：即日起～2024年1月28日

地點：PARK2 草悟廣場（台中市西區英才路534號）

時間：週一至週五 11:30-20:00、週末及例假日 10:30-20:00

▲台灣首座「國家漫畫博物館」開放參觀了！（圖／記者林育綾攝）

除此之外，動漫迷必遊全新景點「國家漫畫博物館」也落腳台中，近日開展先行！初步開放「東側基地官舍群」共15棟日式歷史建物，規劃8大主題策展，以讀、品、住、轉、泡、追、畫漫畫、體感劇場出發，期待觀眾進入園區後，能沉浸式體驗漫畫的魅力，感受官舍群特有的空間氛圍。

▲國家漫畫博物館打造「林森路33號租書店」，復刻了從前「漫畫租書店」的氣氛。（圖／文化部提供）



喜歡懷舊的人，特別推薦編號03棟的「林森路33號租書店」，復刻了從前「漫畫租書店」的氣氛；也推薦編號12棟的展覽「時代封面－台灣漫畫雜誌流行回顧」，蒐羅台灣從1950年～2010年，整整超過半世紀，各時代的紙本漫畫雜誌，像是早期的《東立漫畫周刊》、《星期漫畫》，到後來《寶島少年》、《少年快報》、《美少女》、《星少女》、《龍少年》等，絕對讓資深漫畫迷激動不已。

▲還有充滿回憶殺的漫畫雜誌回顧。（圖／記者林育綾攝）

其他棟建物空間也各有樂趣，並有台灣漫畫家IP作品，像是編號06棟的「貓貓蟲咖波」，整棟房間滿滿咖波與他的朋友們期間限定展，充滿驚喜和亮點，並有周邊店舖，吸引眾多咖波粉朝聖。

▲▼「貓貓蟲咖波」現身國家漫畫博物館。（圖／記者林育綾攝）



國家漫畫博物館園區 東側基地資訊

地址：台中市西區林森路33號

開放時間：平日10:00-19:00、週末10:00-20:00（每週二休館，國定假日比照週末開館）