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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／小黨保衛戰！時力勤打藍綠白弊案　拼「坐二望三」還差臨門一腳

▲▼王婉諭、邱顯智、余佳蒨13日出席時代力量「百場街講 百萬時力」街講開跑記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量「百場街講 百萬時力」街講開跑記者會。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

大選倒數15天，除總統選戰外，政黨票也成兵家必爭之地，外界普遍評估下屆國會「三黨不過半」態勢底定，而根據近期民調顯示，國會小黨部分，僅時代力量在4％上下，接近不分區立委席次門檻，據時代力量評估，近期幾次議題戰有打出聲量，搭配最後搶救文宣衝刺，很有機會衝過5%，達成不分區席次「坐二望三」的目標。

時代力量目前在國會擁有三席，但歷經數次風波，在黨內代表人物黃國昌轉投民眾黨後，政黨支持度也有一定跌幅，外界普遍對時力明年選情選情不樂觀，更被網友諷「即將關燈」。

對於黃國昌退黨衝擊，時代力量當時就評估，影響比預期中小很多，從黃退黨開始，一起退出的個別黨員不到五個，反而政黨捐款也變多了，不管中央黨部或候選人都獲得很大的援助，特別在中南部支持者部分；近期更獲得詹順貴、莊豐嘉、郝明義等名人力挺，時力評估，黃國昌退黨消除外界對時力、民眾黨「關係曖昧」疑慮，也有支持者開始號召投票。

而時力近期主打議題戰，猛攻國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨不分區提名人黃珊珊與建商財團牽扯不清，以及藍白政治獻金問題，更踢爆嘉義立委蔡易餘的後援會就設在「雨刷」服務處，藍、綠、白都不放過，擦亮真正「第三勢力」招牌，民調也有一定提升，力拼在混戰中突圍。

根據「TVBS」29日公布最新民調顯示，明年的立法委員選舉，在不分區立委政黨票的支持度方面，調查結果顯示，目前仍以國民黨33%，民進黨30%，民眾黨16%，時代力量仍為4%，另外13%沒有表示意見。整體而言，與前次調查結果相較，政黨票支持度並沒有明顯變化，三大黨將獲得多數不分區席次。

觀察各家民調，外界評估下屆國會「藍綠白都不過半」，時力黨內認為，這樣的可能性，也讓許多仍對本土第三勢力有期許的選民開始思考，國會裡藍綠之外的政黨，是否剩下「答應藍白合，喬不攏翻臉」的民眾黨？還是時代力量能在在各黨不過半的國會中，發揮關鍵的小黨槓桿效果。

TVBS 民意調查中心此次調查採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於 112 年 12 月 22 日至 12 月 28 日晚間 18:30 至 22:00，共接觸 1,290 位 20 歲以上台灣民眾，其中拒訪為 216 位，拒訪率為 16.7%，最後成功訪問有效樣本 1,074 位(市 話 538、手機 536)，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0 個百分點以內。

抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、 行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項 進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。

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