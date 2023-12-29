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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民團提司法改革4主張僅獲綠白回應　遭國民黨不讀不回嘆遺憾

▲藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

司法正義行動聯盟日前就司法改革提出4大主張，包含：一、司法癱瘓問題；二、檢察官濫權問題；三、無法清除恐龍法官；四、司法政策無法與時俱進等，並呼籲三黨總統候選人回應，聯盟表示，民進黨、民眾黨都有回應，惟獨國民黨不讀不回，「尤其該黨總統候選人為警察出身，對於上述制度性問題，亦未見其提出任何解方，令人遺憾。」

由台灣公民人權聯盟、台灣陪審團協會、台灣北社、台灣教師聯盟、台灣制憲基金會、台灣監所關注小組、台灣公民參與協會等民間團體組成之「司法正義行動聯盟」，依據對立法院第十屆立法委員進行司法正義政策評鑑之經驗，並參考各民團提供之意見，整理出現階段四大司法問題：一、司法癱瘓問題；二、檢察官定位不明、且浮現濫權問題；三、無法清除恐龍法官；四、司法政策無法與時俱進、即時調整。

司法正義行動聯盟指出，聯盟針對上開問題提出對應的解方，於12月4日召開「頭家面試記者會」，呼籲總統及立法委員候選人具體回應上述四大司法問題及是否贊同聯盟提出的解方。

司法正義行動聯盟表示，截至目前為止，民進黨由黨主席賴清德署名以公文回應，認同問卷所提出四大問題及政策解決方向，承諾未來將於現有司法改革基礎上，傾聽民間聲音，為解決司法沉痾繼續努力；民眾黨則由競選總幹事黃珊珊代表與聯盟深度交換意見，表達與民間團體積極商討解決對策，期望落實人民及社會所需的司法改革。

司法正義行動聯盟指出，唯獨狂打弊案跟治安政策的國民黨，經聯盟一再聯繫，其競辦不讀不回，猶如石沉大海，無從得知其對於前述四大司法議題的態度。

司法正義行動聯盟表示，尤其該黨總統候選人為警察出身，對於現行犯罪偵查制度下，警察雖具偵查專業，卻受公訴專業的檢察官指揮，所有人犯包括酒駕認罪者均須移送檢察官，如有搜索羈押之必要，也必須向檢察官聲請，再由檢察官向法官聲請，影響偵查之時效性，對於上述制度性問題，亦未見其提出任何解方，令人遺憾。
 

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