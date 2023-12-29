總統候選人辯論明登場！　媒體提問、候選人交互詰問直球對決

▲2024總統大選電視辯論會場。（圖／公共電視台提供）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選倒數15天，總統候選人辯論會將於明日登場，分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問，以及結論等四階段，而候選人發言順序與媒體提問代表順序，經三候選人陣營代表在協商會議中抽籤確定，第一場總統候選人發言順序為民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲，並由台視、三立、鏡電視、中國時報、中央社五家代表媒體進行提問，公視將全程同步供訊海內外各家媒體。

總統候選人電視辯論於明日下午2時舉行，由公視製播，中央社、中國時報、自由時報、聯合報、三立、台視、民視、華視、鏡電視、TVBS、公視等11家媒體共同主辦，公廣集團董事長胡元輝擔任辯論會主持人。

公視指出，自2004年起，每逢大選即與各家媒體聯合主辦電視辯論會，歷屆各候選人都曾親自參與，共同為我國民主進程立下典範，此次辯論流程參考前兩屆總統辯論模式，分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問，以及結論等四階段進行。

公視說明，候選人發言順序與媒體提問代表順序，經三候選人陣營代表在協商會議中抽籤確定，總統候選人發言順序為賴清德、侯友宜、柯文哲，並由五家代表媒體提問，包括台視、三立、鏡電視、中國時報、中央社。

公視強調，三位候選人在辯論會中的發言時間皆公平相等，辯論會全程畫面也將同步供訊海內外各家媒體，台灣大選全球矚目，選民也可透過辯論會的電視LIVE轉播和網路直播，即時且深入了解各候選人的政見與理念。