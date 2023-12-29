台南南鯤鯓代天府廟第3屆董監事就職　陳浚鎰當選董事長

▲財團法人南鯤鯓代天府第3屆董、監事暨第15屆信徒代表宣誓就職典禮，29日上午10時隆重登場，台南市民政局長姜淋煌親自頒發當選證書給董事長陳浚鎰等人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

財團法人南鯤鯓代天府第3屆董、監事暨第15屆信徒代表宣誓就職典禮，29日上午10時，在北門區南鯤鯓代天府祥麟樓會議室隆重登場，台南市民政局長姜淋煌親自頒發當選證書給董事長陳浚鎰等人，董事長陳浚鎰帶領南廟神職幹部代表於五府千歲爺神案前宣誓就職，北門區長張政郎當監誓人，場面肅穆隆重。

台南市府民政局局長姜淋煌、雲嘉南濱海國家風景區管理處長許宗民、鯤鯓王聯誼會總會長高俊雄、北門區長張政郎、南鯤鯓代天府代理總幹事侯賢名、下營區田媽媽餐廳老板娘林秀芸及台南市警局路老師李晟邦警官等許多來賓到場祝賀，分別致詞對於第3屆董、監事新團隊寄予厚望，渴望新任眾幹部全力以赴為廟務工作推動而努力。

代理總幹事侯賢名表示，第3屆董、監事改選，援例先由北門、學甲、將軍、佳里、七股、西港等6個行政區選出51位信徒代表後，再投票選出各區董監、事後，再進行董監、事會選舉。

南鯤鯓代天府第3屆董、監事當選名單如下，董事長：陳浚鎰，副董事長2位：李允進、黃淇荃，常務董事2位：吳松儒、王聖華，董事10位：吳明昌、林雨欽、林協德、陳吉雄、陳文賢、黃信升、王學毅、許甫傑、黃甘澍、郭濬源；常務監事1位：邱敏華，監事3位：洪毓立、黃俊洋、陳冠名、邱耀堂。

本次就職典禮於民政局局長姜淋煌及北門區長張政郎分別頒發當選證書及監誓後，舉行餐會聯誼，由田媽媽餐廳名主廚負責本日餐會料理，以「鵝料理」為背景，料理出10道特色名菜，席開16桌，賓主盡歡。