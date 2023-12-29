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中國全國人大：廢止犯罪者近親「連坐」規定

▲▼監獄,犯人,囚犯（圖／CFP）

▲部分案件的懲戒措施出現「連坐」的情況。（圖／CFP）

文／中央社台北29日電

中國全國人大常委會法工委近日表示，違法犯罪行為人罪責自擔，不能株連或及於他人。

綜合央視、中國法治日報等陸媒報導，中國全國人大常委會法工委關於2023年備案審查工作情況的報告26日提請14屆全國人大常委會第七次會議審議。

報告公布了多起備案審查典型案例，其中一起是有市轄區議事協調機構發布通告，對涉某類犯罪重點人員採取懲戒措施，包括限制其配偶、子女、父母和其他近親屬接受教育、就業、社保等權利。

報告指出，有民眾對此提出審查建議，認為這樣的限制措施實際上屬於「連坐」性質，應停止執行。

報告指出，中國憲法規定，公民享有憲法和法律規定的權利，以及履行憲法和法律規定的義務。法工委研究認為，「任何違法犯罪行為的法律責任都應當由違法犯罪行為人本人承擔，而不能株連或者及於他人，這是現代法治的一項基本原則」。

法工委認為，有關通告對涉罪人員近親屬多項權利進行限制，違背罪責自負原則，不符合憲法第二章關於「公民的基本權利和義務」規定的原則和精神，也不符合有關教育、就業、社保等法律法規的原則和精神。

報告表示，法工委與有關主管部門督促有關機關廢止該通告，並支持有關主管部門在全國範圍內部署展開自查自糾，防止及避免出現類似情況，確保執法司法工作在法治軌道上規範推進。

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