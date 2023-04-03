男大生夜店狂歡要續攤　機車騎上人行道慘了！後座同學連坐罰

記者張君豪／台北報導

住在新北市樹林區一楊姓大學生，深夜與同學騎機車到台北市信義區夜店飲酒狂歡，到隔日凌晨不顧飲酒後仍騎車上路，他載著朋友本打算要到中山區某拉麵店吃消夜，騎機車酒駕在中山區市民大道二段與林森北路口遭警方盤查，結果發現他渾身酒氣，經酒測值高達0.43mg/L，當場依公共危險罪逮捕，後座同學也被連坐開罰。



▲楊姓大學生騎機車酒駕載同學，分遭警方逮捕依法開罰。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

中山警分局表示：3月25日凌晨交通分隊執行酒測勤務時，19歲楊姓男大生夜店飲酒結束繼攤要吃宵夜，楊男見前方設有酒測路檢點，心虛騎機車上人行道停車躲避，眼尖警員經驗判斷有異上前關心，發現楊姓大學生與同車乘客身上皆有酒味，懷疑楊男酒後駕車。

經警方酒測，楊男呼氣酒精濃度高達0.43mg/L，警詢後將楊男依刑法公共危險罪移送偵辦。警方指出，根據道交管理處罰條例第35條規定，酒駕者年滿18歲之同車乘客可處新台幣6千元以上1萬5千元以下之罰鍰，其同車友人因剛滿18歲一併依規定製單舉發。



中山警方呼籲，民眾若有飲宴聚會，飲酒後勿抱持僥倖心態駕駛車輛，以免發生事故造成悲劇，預防酒駕人人有責，同行友人也應善盡勸導義務，勿搭乘酒駕車輛，避免連坐受罰，得不償失害人又害己。

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