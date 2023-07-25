陸外長秦剛神隱一個月　人大常委會25日審議人事任免案或見端倪

▲大陸外交部長秦剛。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部長秦剛在公開資訊上最後曝光的行程是6月25日與越南外長裴青山會面，此後便如同「人間蒸發』般的消失在大眾視野前，這種情況發生在大陸「副國級」領導人而言，相當罕見。雖然坊間各種傳聞甚囂塵上，官方仍未作出正式回應，也使得外界把目光放在今（25）日舉行的十四屆人大常委會議上將審議的人事「任免案」。

▲大陸外交部官網內的部長動態停留在6月25日會見越南外長裴青山。（圖／翻攝大陸外交部官網）

《新華社》報導，十四屆全國人大常委會第四次會議7月25日在北京舉行。趙樂際委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第四次會議審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議刑法修正案（十二）草案的議案；審議有關任免案。

▲中共中央外事辦主任王毅。（圖／路透）

正是這份官方新聞稿中的「有關任免案」，讓外界主動聯想到神隱一個月的秦剛身上。在秦剛消失的這陣子，已退居幕後操盤的中共中央外事辦主任王毅「重出江湖」，將外交大小事務攬在手上，包括出席在南非舉行的金磚國家安全事務高級別會議及出訪非洲國家等，而這些外交活動本應該由秦剛負責出席。

此外，坐鎮北京接待聯合國安理會事務研討班成員的則是外交部副部長馬朝旭，圭亞那、獅子山、阿爾及利亞、斯洛維尼亞和南韓5個新當選安理會非常任理事國外交官及聯合國秘書處官員皆出席這次活動。