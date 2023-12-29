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料理小白「邊看邊學」　溫柔辣媽李雪教川菜極簡步驟「人人都是廚神」

▲▼來自陝西漢中的李雪，嫁來台灣，從舞者到開餐廳至今是推廣自家花椒相關產品的廚師。（圖／記者陳詩璧攝）
▲來自陝西漢中的李雪，嫁來台灣，她從一個料理小白變成達人，如今整理出一整套教學，傳授料理小白們用最簡單的步驟來做零失敗四川料理。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧／台北報導

溫柔辣媽李雪嫁來台灣多年，過去是在大陸擔任舞者，很少接觸廚房，當年在台灣生活想念家鄉味，才開始進廚房，從「料理小白」開始，一步步進階，如今已經是百貨鍋具樓層最吸睛的廚師，只要上過她的課的學員們，都稱讚李雪不只本人溫柔又友好、教授的料理步驟淺顯易懂，更重要的是「好吃」。目前，李雪和《ETtoday學習雲》合作開出線上課程，讓料理小白「邊看邊學」。

「從前我不會做料理，完全就是個小白！」李雪回憶當年剛開始學做料理時的樣子，靠著一支手機連線遠在海峽對岸的爸媽，照著他們所說的，一個接著一個步驟做，「初期的味道，還不一定跟想念中的家鄉味一樣。」她回憶自己的經驗，進到廚房做第一道菜，主要是心理障礙，可能每炒一道青菜還要思考，或是遺漏了哪一個步驟，所以，她提到最大的關鍵在於，「做菜的過程需要被鼓勵！」

教學時，李雪總記著要用同理心，不要單方面認為學員們什麼都會，「尤其是不太接觸廚房的朋友，真的不知道『爆香』是什麼，這都是可以理解的。」所以，李雪常說要用鼓勵的方式引導學員，讓大家勇敢跨出第一步，不過，也不用太擔心一定要完全跟著老師一個口令一個動作，「做菜真的不用給自己這麼大的壓力！」

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▲▼學習雲課程,李雪,四川菜,料理小白,廚師。（圖／記者陳詩璧攝）
▲李雪教學認為「同理心」很重要，不要以為學員們什麼都懂，從沒進過廚房的人，不知道「爆香」這個詞是正常的。（圖／記者陳詩璧攝）

李雪的教學經驗中，最讓她印象深刻的是有一位學員，連她在課堂上用的湯匙都要買一模一樣的，深怕遺漏任何一個步驟，因為怕失敗、怕做出來的料理跟老師的不一樣。

「我一直努力讓大家放鬆心情，包括教學的流程。」她一再強調，「這只是流程，回去之後自己料理時，過程中的流程都可以調整，包括調味都能更改，因為，這樣才能成就專屬於你自己的味道。」在李雪眼中，料理就像藝術品一樣，創作沒有對或錯，從過來人的角度來看，認為多給料理小白們鼓勵，絕對大過於教學過程。

一名參加過課程的學員林小姐說：「我覺得李雪的課程很容易懂，她會講重點，例如我們在炒土豆絲時，她會說沒有事先泡水，整鍋煮出來會糊，因為，土豆絲有澱粉，她提醒我們一定要先泡完水，把多餘的澱粉去除之後，下鍋煮才會非常清脆」。林小姐稱讚李雪的教法非常精準，不需要記很多沒有必要的東西，只要掌握到訣竅，就一定容易上手，簡單易懂，然後很有自信心。

另一名參加課程的陳小姐則說，李雪的教法蠻簡單的，她的做法是拿平常家裡常用的食材，照她的做法可以簡單做到，很清楚，又很明瞭，會讓人想試試的那種。

▲李雪拿手的麻婆豆腐，會和學員們一起做，給學員們建信心。（圖／記者陳詩璧攝）
▲李雪拿手的麻婆豆腐，會和學員們一起做，給學員們建信心。（圖／記者陳詩璧攝）

目前李雪和《ETtoday學習雲》合作開出線上課程，讓料理小白「邊看邊學」，25道川菜料理，可以先看一次，要煮菜時再播放按步驟料理，看不懂的隨時都能按暫停，不論是麻婆豆腐還是土豆絲，每一道都能輕鬆上手。

ETtoday學習雲：從0開始　25道川味料理輕鬆上桌

▲▼學習雲,李雪,線上課程,四川料理。（圖／ETtoday學習雲提供）

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