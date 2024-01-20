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老師期末評語「畫了全班學生」！還作詩　網友直呼：超暖心

▲老師期末評語「畫了全班學生」。（圖／翻攝自微博）

▲老師期末評語「畫了全班學生」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

成都一名王老師近日在寫期末評語時，突發奇想將全班38位學生畫出來，並為其作詩，每個「評語」都是獨一無二的。她表示，「有些孩子可能沒那麼優秀，但他們身上也有很多閃光。」有網友直呼，「這樣的老師真難得！」

▲老師期末評語「畫了全班學生」。（圖／翻攝自微博）

▲王老師（左4）悉心地為全班學生「畫」出評語。（圖／翻攝自微博）

據《四川觀察》報導，近日，四川成都，龍泉驛區光華東山小學班主任王娟老師給學生寫的期末評價，在網上爆紅了。她根據班上38個孩子的不同特點畫了38幅畫，邊寫邊畫前前後花了十幾天。

王老師坦言，「整個構思過程其實相當有難度，一是（評語）要盡量和孩子的名字深度結合；二是要結合孩子的性格特點，以及平時的興趣愛好等，總之都是希望能真正鼓勵孩子，而且又不落俗套，有一個學生我畫了七遍，我希望大家一看就能認出是誰。」

▲老師期末評語「畫了全班學生」。（圖／翻攝自微博）

▲老師期末評語「畫了全班學生」。（圖／翻攝自微博）

▲老師期末評語「畫了全班學生」。（圖／翻攝自微博）

▲王老師為每個學生都作詩。（圖／翻攝自微博）

相關照片引起網友熱議，「孩子能收到肯定特別開心吧」、「這個老師真棒，你把孩子們的閃光點畫出來了，是對他們的鼓勵，這是他們一生的驕傲」、「作為成績不好的學生聽到很暖心，每個孩子身上都有閃光點，優秀的老師」、「這種評價方式真的能讓每個孩子都覺得自己的存在，都是有意義的」、「說明孩子在老師心裡有多重要」、「老師好暖心啊，我要是孩子的話一定特別開心」。

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