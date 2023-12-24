台中女大生遭水電工性侵！租屋處內被壓制逞慾　法院判他免關

▲女大生遭到水電工前男友性侵，哭喊不要仍遭逞慾。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名水電工阿賢（化名）與女大生小美（化名）原先是情侶關係，分手後仍舊在租屋處同居，沒想到他不滿小美與其他男性友人互動，於是強行動手性侵，伸出狼爪逞慾，氣得小美報警提告。台中地院審理後，判阿賢1年6月有期徒刑、緩刑3年，期間交付保護管束，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿賢與小美原先是情侶關係，2022年11月17日分手，事後仍舊同住在台中市北區的租屋處內。

不過，阿賢隔了2個禮拜，發現小美透過通訊軟體，與其他男性友人聊得十分開心，因此心生不滿，不顧小美喊出「不要拉」、「不要」等話語拒絕，仍舊強行脫去對方的私密衣物，伸出狼爪逞慾。小美遭到性侵以後，立即告知母親、同學與朋友，並且前往醫院驗傷，對阿賢提出告訴。

▼阿賢不滿小美與男性友人互動良好，於是動手性侵逞慾。（示意圖／記者周亭瑋攝）



台中地院審酌後認為，阿賢為了性慾的滿足，違反小美的意願，做出強制性交的行為，欠缺法治觀念、尊重他人性自主決定權的意識，對小美的身心發展造成負面影響。

不過，因為阿賢犯後坦承犯行，態度尚可，並與小美調解成立、道歉，也被小美接受，法院衡量阿賢的社會、經濟地位情況後，依照強制性交罪判阿賢1年6月有期徒刑、緩刑3年，期間交付保護管束，全案仍可上訴。