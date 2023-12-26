每月無條件給街友2萬多！實驗結果「推翻一票人想像」：真的改善

▲2019年8月，舊金山街友在路邊搭起帳篷。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國舉行一項實驗，在長達1年的時間裡，向洛杉磯與舊金山灣區的100名街友，每月無條件發放750美元現金（約新台幣2.3萬元），結果發現大部分現金都被用在吃與住，僅2%被花在酒精、香菸或毒品上，不僅讓許多受試者改善處境，也與社會刻板印象相去甚遠。

加州非營利組織「奇蹟訊息」（Miracle Messages）與南卡州大學蘇珊娜．德拉沃克-佩克社工學院進行合作實驗，並且分析受試者自我通報的調查問卷。在100名受試者中，70%無家可歸、但暫時有收容機構可以待著，30%則是完全流落街頭，而後者卻在半年後驟降只剩下12%。

根據實驗數據，街友把大多數現金用在食物（36.6%）與住房（19.5%），接下來依序是交通（12.7%）、服飾（11.5%）、醫療保健（6.2%），另有13.6%的未歸類支出。受試者僅花約2%在酒類、香菸或毒品上，而且其中大部分的錢都是拿來買菸。

▲加州街友問題嚴重，圖為洛杉磯的遊民社群。（圖／達志影像／美聯社）



來自南卡州大學、這次實驗的首席研究員亨伍德（Ben Henwood）指出，與未獲現金的控制組相比，在前6個月裡，「獲得收入的實驗組，無家可歸人數迅速下降。」

亨伍德指出，只因為一部分街友罹患精神疾病，或有藥物濫用問題，「大多數人就覺得，給『這些人』錢完全是浪費」，但至少本次實驗接受每月津貼的人而言，「他們看起來一點也不像在浪費錢」，反而利用金錢滿足基本與個人需求。

他舉例說明，一名女性受試者目前雖然還住在車上，但已經利用這筆現金償還高額卡債，「她有太多卡債，也覺得償還債務是優先要務。所以，對她而言，這是一項成功。她現在的處境比過去好多了。」

亨伍德說，談到街友時，人們往往會擔心，給他們金錢，是否會花在毒品等非法用途上，「我們的數據顯示，這不是一個大問題。」他甚至認為，至少對於一部分街友人口而言，無條件基本收入，或許是解決街友問題的一個簡單方案。