國旅補助來了！銀髮族「每人1天500元」　身障者最多補1500

▲觀光署針對銀髮族團客給予補助。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣邁入高齡化社會，交通部觀光署新訂「交通部觀光署輔導旅行業辦理銀髮族旅遊補助要點」及「交通部觀光署輔導旅行業辦理無障礙旅遊補助要點」等2項要點，於113年1月1日起開始受理旅行業者申請，每一位銀髮族旅客（65歲以上）每日最高可補500元，每團最多1.5萬元。

觀光署表示，銀髮族團體旅遊補助將延續過往機制，旅行業者如辦理6人以上國內團體旅遊，銀髮族旅客達全團2分之1，旅遊天數為2天1夜以上（4天以上得安排2天放假日），且全團全程住宿於合法旅宿業及使用合法交通工具，以每一銀髮族旅客每日最高補助500元計算，每團補助旅行業者最高1萬5,000元。

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▲每一銀髮族旅客每日最高補助500元計算，每團補助旅行業者最高1萬5,000元。（圖／記者李宜秦攝）

旅行業者若辦理身心障礙人士旅客達3人以上之國內團體旅遊，一日遊者，補助金額以每一身心障礙人士旅客1,200元、必要陪伴者1人1日300元作為計算；二日遊以上者，則每一身心障礙人士旅客每日1,500元、必要陪伴者1人每日500元。

若團員屬聽、語障或合併聽、語障之多重障礙者旅客達2人以上，另外可申請聘請手語翻譯員費用補助，每團最高補助總額5萬元。

有關旅行業者申請補助手續、補助金額、應檢附文件資料、申請團數上限及受理申請期限等，請詳閱「交通部觀光署輔導旅行業辦理銀髮族旅遊補助要點」及「交通部觀光署輔導旅行業辦理無障礙旅遊補助要點」等要點規定，相關資訊亦可至交通部觀光署行政資訊網「銀髮族及無障礙旅遊推廣」專區（https://admin.taiwan.net.tw/businessinfo/FilePage?a=138）查詢。