首例！想選副總統...5200元買26份連署書　「台灣皇帝」副手被起訴

▲想參與2024年大選的副總統被聯署人周克琦因涉嫌現金買連署書遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

2024年正副總統選戰開跑前，10組人馬因為無政黨推薦，須尋求民眾連署登記，其中「台灣皇帝」藍信祺的搭檔周克琦，涉嫌以每份200元代價，花了5200元，在公開場合買了26份連署書，台北地檢署調查後29日偵結，將周克琦依《總統副總統選舉罷免法》起訴。藍信祺和周的女密友因為不知情，獲不起訴。

周克琦擔任333政黨聯盟兼共和黨主席，先前因被控與對岸福建省浦田陶瓷藝術館副館長潘進東合作，協助中共在台推動統戰工作，並在去年（2022年）九合一公職大選期間，引進22萬元對岸資金為台北市長候選人唐新民、市議員候選人鄭穎隆助選，今年（2023年）8月被起訴涉犯《反滲透法》，案件仍在北院審理中。

而藍信祺曾名列十大槍擊要犯，1981年犯下台北市「虎山雙屍命案」被判刑19年定讞，出獄後自稱「世界台灣皇帝」，曾3度參選總統都連署失敗，他第3次參選時揚言「炸毀總統府」，被起訴涉嫌恐嚇公眾，但無罪確定。

▲自稱「台灣皇帝」的藍信祺因不知道搭檔買票，獲得不起訴處分。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調接獲線報，第4度參選總統的藍信祺，這次找來周克琦搭檔爭取連署過關，涉以每份200元為代價，向民眾收購26份連署書，卻在10月21日、22日，接連兩天在新光三越台北站前店舉辦造勢活動時，在現場以發放米酒、牙刷牙膏等物品，以及現金200元的代價，向22位民眾收取身分證影本，黏貼在連署切結書上。

台北地檢署11月指揮警調單位展開搜索行動後，發現周克琦涉案嚴重，諭令交保，但周克琦喊窮，被改聲押禁見獲准，檢察官李頲翰調查後，發現這個收買連署書的行為是周克琦1人主導，依法提起公訴，在場幫忙發送禮品現金的傅李、潘姓2女則因認罪獲緩起訴1年處分，處分條件是接受法治教育課程，至於藍信祺以及周的女密友周信菱雖都在造勢現場，因無證據顯示2人知情，處分不起訴。