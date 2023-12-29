任美鈴該出面止血？　郭正亮指：侯友宜民調起伏和凱旋苑有關

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜近日身陷凱旋苑爭議之中，妻子任美鈴日前因而發表公開信表示，待與凱旋苑的廠商租約到期後，會將大樓改為青年房舍或社宅。對此，前立委郭正亮昨（28日）在政論節目指出，侯友宜最近的民調會起伏，跟凱旋苑事件有關，並直言，任美鈴事實上也該出面。

郭正亮在TVBS《新聞大白話》中提到，如果候選人有合理的財產，這有什麼問題呢？本來各式各樣的人都有可能從政，「意思就是從政就必須家裡很窮是不是？家裡稍微有點錢就不方便了」。

對於侯友宜身陷凱旋苑爭議一事，郭正亮認為，當年蔡英文參選的時候，大家怎麼沒有去細部查一下？那時候為什麼沒有現在這樣選，「你現在變成這樣，這就是你打不到別的議題了，事實上，你賴清德更應該注意的是你對政績的宣傳，或是你講一講有別於蔡英文的政策」。

郭正亮還說明，總統的夫人就是第一夫人，第一夫人是有一些公眾角色扮演的，有時候甚至可以協助出訪，因此，他說，侯友宜的太太事實上也該出面，我覺得最近侯友宜的民調會起伏，還是跟凱旋苑事情有關。

最後，郭正亮進一步指出，賴清德並不是選得很好，賴清德是因為最近侯友宜、柯文哲也有涉己的事務，所以民調才有比較明顯的起伏，不然賴清德的民調事實上聲勢就僵在那邊。

▼國民黨總統候選人侯友宜太太位於文化大學旁的凱旋苑，連日來被綠營猛攻，侯友宜一手拜關公一手包租公。圖為位於凱旋路11號的凱旋苑。（圖／記者湯興漢攝）