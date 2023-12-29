台灣民意基金會／賴侯差距4百分點、柯重挫　賴蕭配看好度仍近五成

▲藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統大選倒數15天，根據台灣民意基金會今（29日）公布最新民調，民進黨賴蕭配32％、上升3.2個百分點，國民黨侯康配28％、上升4.6個百分點，民眾黨柯盈配25％、重挫7.3個百分點；但在看好度部分，賴蕭配48.5%，侯康配21.2%，柯盈配15.7%，相差仍十分懸殊，台灣民意基金會指出，發動「棄保效應」是藍白陣營終極的手段，目前看來對領先的侯康配有利。

若和年齡交叉分析，44歲以下柯盈配遙遙領先，45至54 歲侯康配有相對的優勢，55 歲以上賴蕭配最獲青睞。在20-24歲選民中，64%挺柯盈配，12%挺賴蕭配，11％挺侯康配，45-54歲選民中，39%挺侯康配，29%挺賴蕭配，21%挺柯盈配，65歲以上選民中，43%挺賴蕭配，35%挺侯趙配、4.7%挺柯盈配。

台灣民意基金會表示，2024台灣總統大選已進入最後關鍵時刻，賴蕭配雖領先 4.2 個百分點， 但因民進黨八年執政表現未獲絕大多數選民肯定，社會瀰漫政黨輪替的期待，讓選情充滿變數。此刻侯康配雖已超越柯盈配，但相差有限，且柯盈配還在力圖振作，準備彎道超車。發動「棄保效應」是藍白陣營終極的手段，也是各自的夢想，目前看來對領先的侯康配比較有利。

而就看好度部分，48.5%賴蕭配，21.2%侯康配，15.7%柯盈配，10.1%很難說，4.5%不知道、 拒答。 看好賴清德當選的選民減少2.4個百分點，看好侯友宜當選的選民上揚6.5個百分點，看好柯文哲當選的選民下滑6.3個百分點。

若與政黨傾向交叉分析，民進黨支持者中，九成看好賴蕭配當選，3.8% 看好柯文哲，2%看好侯友宜，國民黨支持者中，六成一看好侯友宜，二成四看好賴清德， 4.7%看好柯文哲，民眾黨支持者中，五成一看好柯吳配，三成五看好賴蕭配，7.1%看好侯康配，中性選民中，三成四看好賴蕭配，一成五看好柯盈配，8.1%看好侯康配。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2023年12月22-24日三天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1071人，市話751人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

