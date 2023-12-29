曾三度延後！美軍最神秘太空飛機X-37B升空　執行第7次任務

▲12月28日，X-37B在第七次入軌任務中升空。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美軍最神秘的無人太空飛機X-37B已於28日晚間再度升空，執行第七次任務。這是它首度由太空探索科技公司SpaceX的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）搭載發射，並且抵達比以往更高的軌道上。本月稍早，由於天氣惡劣及未指明的技術問題，X-37B曾連續三次取消發射。

路透社報導，在經歷數周的錯誤啟動與延遲後，SpaceX於美東時間28日晚間8時7分，從佛州東海岸卡納維爾角（Cape Canaveral）的NASA甘迺迪太空中心發射獵鷹重型火箭，將X-37B送上太空，成為一次壯觀的夜間升空。

X-37B由波音公司打造，尺寸約等同於一輛小巴士，能夠在長時間的軌道飛行期間，部署各種有效載荷（payloads）、也就是飛機或火箭攜帶乘載的物體，並且進行技術實驗，最後在任務結束後穿越大氣層下降，著陸在跑道上，就像飛機一樣。

2010年以來，X-37B累計執行7次飛行任務。在28日發射前，最近一次是2020年5月由SpaceX提供的火箭獵鷹9號（Falcon 9）載運升空，在軌道上停留2年多後，於2022年11月降落返回。而這次出動的獵鷹重型火箭能夠攜帶更重的有效載荷，並且深入更遠的太空，甚至達到地球同步軌道，距地球逾35000公里。

▲X-37B累計進行七次任務。（圖／達志影像／美聯社）



五角大廈透露，X-37B本次任務是由美國太空部隊根據國家安全太空發射計畫（National Security Space Launch）進行，雖未提及飛行高度及任務持續時間，但預計可能直到2026年6月或者更久以後。

另據美國空軍迅速能力辦公室（AFRCO）11月發布的聲明，X-37B第7次任務將涉及「新軌道區域的測試及未來太空領域感知技術的實驗。」此外，它也要進行一項NASA實驗，研究植物種子長期暴露在太空嚴酷輻射環境下的影響。在未來前往月球與火星的長期任務中，在太空種植作物的能力，對於保持太空人的營養具有重大意義。