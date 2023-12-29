美國大選核心議題延燒　德州「包車送移民去紐約」

▲移民成為明年美國大選的核心議題之一。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社紐約28日綜合外電報導

美國紐約市日前採取行動，以因應德州用巴士載送數以千計的移民到紐約的政策，市長亞當斯也呼籲聯邦政府加強作為。在2024年美國總統大選登場前，移民爭議已成為選戰核心議題。

法新社報導，德州州長艾波特（Greg Abbott）包車將剛入境的移民送往紐約，聲稱這麼做是要抗議國家政府未能處理移民潮。

Breaking News: Mayor Eric Adams restricted bus arrivals into New York, pushing back against efforts by the Texas governor to send asylum seekers to the city. https://t.co/lA7ahTYgOp — The New York Times (@nytimes) December 27, 2023

對此，紐約市長亞當斯（Eric Adams）昨晚下令，從美國與墨西哥邊界載來移民的巴士，必須在抵達紐約市前32小時先行告知；他也限制這類包車服務能讓乘客下車的時間。

芝加哥（Chicago）與丹佛（Denver）也是新入境移民的熱門目的地，紐約市宣布上述舉措前，亞當斯曾與兩地民主黨籍市長開會，他們呼籲國家當局加強因應作為。

亞當斯說：「上個星期，14輛從德州來的移民專車在一夜間抵達，創下單晚最高紀錄。」

「城市不能繼續幫聯邦政府做他們的工作。我們需要聯邦與州協助重新安置和支持目前在紐約市照料下的其餘6萬8000名移民。」