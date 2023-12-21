抽獎、彩券狂中！他用命盤分析「中獎體質」　眾人嘆：我是絕緣體

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抽獎、彩券狂中！他用命盤分析「中獎體質」　一票人嘆：我是絕緣體

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲有些人體質就是容易中獎。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

許多人有長期有購買彩券的習慣，但都沒中過獎，而有些人則是在發票、彩券、線上抽獎、尾牙摸彩都能經常中獎，令人相當羨慕。對此，有專業網友分析，從命盤的角度來看，經常中獎的人擁有所謂的「中獎體質」，本命結構有財剋印星，因此會比一般人更容易中獎。貼文一出，引發關注。

一名網友在Dcard 發文表示，大家身邊或許都有經常中獎的朋友，不論是發票、彩券、線上抽獎、尾牙摸彩，「別人的運氣總是不會讓我悶（們）失望」，而這也許是因為，從命盤的角度來看，這些人擁有所謂的「中獎體質」。

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原PO解釋，本命結構有財剋印的人，比起一般人更容易中獎，而有趣的是，中獎時雖然會顯示財剋印星，但並不是每次財剋印星時，都一定會中獎。另外，他也安慰天生缺乏此結構的人，若行運碰到的話，還是有機會的，「下一次那些讓人羨慕忌妒恨的朋友又中獎時，可以研究看看，他是不是有這樣的體質喔。」

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

貼文一出，釣出一片網友留言哀號「沒有，本人絕緣體，超級絕緣」、「一兩個禮拜前對發票，人生第一次中到四碼，結果是特別獎的，直接涼去」、「幾乎沒在中獎，嗚嗚嗚」、「我是最容易銘謝惠顧的人，抽什麼都抽不到，刮什麼也是，賭什麼都相反，哭」。

不過，也有網友坦言「雖然看不懂自己命盤，但覺得自己真的蠻常中獎的，無論是發票還是商家辦的抽獎，每次中獎都覺得自己超幸運」、「我們家都有中獎體質，家裡沒有買過電視，三台都是爸媽尾牙抽中的，特別是我媽每次尾牙都會中獎，有一次還抽中特別獎5萬塊，我也沒有辜負家裡的中獎基因，發票很常中之外，還在某次抽獎抽中iPhone」。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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關鍵字：

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