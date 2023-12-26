尾牙最怕抽到啥？大票秒答「4字」　他更哀怨：抽到值班

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到年底，許多公司行號會舉辦尾牙慰勞員工，有的還會準備抽獎活動。爆料公社就在粉專發起討論，「尾牙最怕抽到什麼？」話題引發熱議。

爆料公社粉專日前發起討論，「尾牙最怕抽到什麼？」話題引發熱論，「最大獎跟最小獎二選一，結果中小獎，3萬跟30元的距離」、「毛巾、香皂禮盒」、「曾經我抽到同事的親筆簽名唱片」、「畚斗+掃把」、「免費試用保養品」、「藍寶堅～～果一盒」、「看過抽到金桶的」。

其中，最多人害怕的是「銘謝惠顧」4個字，「最怕什麼都沒抽到」、「明年再來」、「恭喜發財，銘謝惠顧」、「抽了個寂寞」、「再接再厲」、「空氣」。還有網友更哀怨，「前提是要有尾牙」、「沒有尾牙，不用愁這個」、「抽到值班」、「最怕不抽獎啦」、「捐出來」。

根據yes123求職網調查顯示，有73.6％上班族透露，曾在尾牙中獎，中過「最大獎」的價值平均為1萬1833元。至於上班族最想得到的尾牙獎品（可複選），前五名依序為「現金」、「智慧型手機」、「汽車」、「百貨禮券」以及「超商禮券」，其中想拿到現金的人答66.2％。

最不想得到的尾牙獎品（可複選）前五名則依序為「公司自家產品或服務」、「米油鹽、調味醬料禮盒」、「茶葉禮盒」、「塑身、健身體驗券」與「美容護膚體驗券」，上述選項皆有3成以上的人不想要，公司自家產品或服務更有接近4成。

另外，最討厭的尾牙NG狀況前五名依序為「老闆或主管致詞冗長」、「抽獎獎項不如預期」、「為了員工表演，自己多花時間準備，或無法好好吃東西」、「老闆或主管小氣，不加碼獎品，或抽到不捐出來」以及「抽獎獎項大小，有年資、職務限制區別」。