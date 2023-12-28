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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／侯友宜談校園割喉案　4主張論述專業完整、層面廣

▲▼總統政見發表會最終場，侯友宜會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲總統政見發表會最終場，侯友宜會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

中選會所舉辦的總統政見發表會今（28日）晚是最終場，由於新北市日前剛發生校園喋血案件名，一名國三生遭另一名學生割喉亡，致使國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲均針對此事表態。然而相比之下，侯友宜的論述不僅感人，更提出全面的解決方案，主要是他是唯一探視過國三生的侯選人，在描述加護病房情景時幾乎哽咽;再者侯是刑警出身，對於遏止校園暴力有其專業獨到見解，而賴柯兩人僅僅只是點到為止，在深度與廣度上都不及侯。

今日的總統政見發表會上侯、柯、賴均對於校園割喉案表達痛心。首先發言的柯文哲先默哀10秒鐘並邀請另外兩位候選人一起思考、提出看法，並未論及如何維護校園安全；賴清德則表示，未來該好好檢討政府要強化的地方，他將積極落實社會安全網2.0，同時也要修改《學生輔導法》，意見也是一般般。

在柯、賴中間發言的侯友宜，用了整整10分鐘的時間，來談論此議題。他首先說，事發25日當天他就到醫院探視孩子並對學生的家屬致上安慰之意，他鼓勵孩子要堅強活下去，言談中可以看出侯友宜強忍著情緒，但眼淚似乎在眼眶中打轉，最後孩子仍是敵不過死神。侯友宜說，他知道許多國人同胞和他一樣都非常的沉痛，也有很多焦慮還不會有下一次？下一次又會發生在哪個校園？哪個角落？面對校園安全、校園霸凌以及社會安全網等議題，必須拿出有效的對策面對與解決問題，而且刻不容緩、痛定思痛。

接著侯友宜拿出手板提出四大防制校園暴力的主張，分別是「參照日韓、修法嚴管；教育預防、懲戒輔導；加強安檢、阻絕危害；黑幫入侵、加重刑責」。

「參照日韓、修法嚴管」侯友宜認為，未來應該參照日本、韓國經驗，針對重大犯罪部份，在年齡、管束、刑責等規定上重新檢視，例如日本在2000年對《少年法》進行修訂，使可以接受刑事處分的年齡從16歲以上降至14歲。

在校園安全檢查部分，侯友宜說，他主張參考英國的規定，在一般情形下，在學生在場、另外一位老師見證的情形下，校長、老師就可以檢查，而政府也應該做老師的後盾，給予相當的法律協助。

針對黑幫入侵校園，侯友宜則拿出他的專業表示，校園安全事件，並非單一地區、單一事件，而是全國必須一起面對的嚴肅問題，政府必須對於吸收未成年的幫派分子，不論主從，都要加重量刑，一定要防止犯罪行為進入校園，侵害年輕朋友。

侯友宜最後也檢討目前民進黨政府制定下的規範，認為學校與執法人員再賣力都於事無補，因為現在面臨的不只是技術層面的問題，還有價值的選擇。

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